13.03.2020

Neuestes Update: Homeoffice Coronavirus und die Folgen: Die wichtigsten Fragen und Antworten für Handwerker

In Deutschland sind tausende Bürger mit dem Coronavirus infiziert, Schulen und Museen schließen, die Bundesländer sagen Veranstaltungen ab, Italien ist Sperrgebiet. Da wächst weiter die Verunsicherung – auch im Handwerk. Was Betriebschefs jetzt wissen müssen.

von Ulla Farnschläder

Homeoffice

Welche Regelungen gelten im Homeoffice in Sachen Arbeitsschutz – und greift dort auch die gesetzliche Unfallversicherung?

Genau wie im Unternehmen gelten in einem Arbeitszimmer zu Hause das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) und die Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV). Der Arbeitgeber muss also sicherstellen, dass Arbeitnehmer auch an ihrem Bildschirmarbeitsplatz zu Hause ihre Gesundheit nicht gefährden – und handelt ordnungswidrig, wenn er diese Vorschriften nicht einhält. Dazu sind auch Vertraulichkeitspflichten im Homeoffice ein sensibles Thema. Alle wichtigen Geschäftsunterlagen sollten von ihren Mitarbeitern vor dem Einblick durch Dritte geschützt sein. Mitarbeiter sind verpflichtet, Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse auch zu Hause zu wahren.

Die gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) gilt laut Experten der ARAG Versicherung auch im Homeoffice. Dienstliche Tätigkeiten im Arbeitszimmer sind ebenso versichert wie der Weg in die Firma oder zum Kunden. Der Arbeitsweg beginnt übrigens erst an der Außentür des Wohngebäudes, wie das Sozialgericht Karlsruhe urteilte. Daher liegt kein so genannter Wegeunfall vor, wenn ein Mitarbeiter im Homeoffice in der eigenen Wohnung oder in einem anderen Stockwerk des Hauses arbeitet und dort auf dem Weg zum Schreibtisch verunglückt (SG Karlsruhe, Az.: S 4 U 675/10). Der Gang aus dem Arbeitszimmer zur Kaffeemaschine ist zu Hause ebenfalls nicht unfallversichert (SG München, Az.: S 40 U 227/18). Mehr Infos und weitere Details zum Thema "Homeoffice und Coronavirus" finden Sie im Beitrag "Coronavirus-Angst: Wann müssen Chefs ihre Mitarbeiter nach Hause schicken?".

Mobilität

Unter welchen Bedingungen darf eine Kfz-Werkstatt weiterhin geöffnet bleiben?

Die von Bundesregierung und Ländern beschlossenen Leitlinien im Kampf gegen das Coronavirus führen zu einer weiteren Verschärfung der Krise im Autohandel. So muss der Autohandel schließen, Handwerksbetriebe – und damit auch Kfz-Werkstätten – sollen aber von den Beschränkungen nicht betroffen sein.

Damit stellen sich Abgrenzungsfragen für Autohäuser, in denen Autohandel, Teileverkauf und Werkstattgeschäft unter einem Dach stattfinden. Soll zum Beispiel Zubehör eingebaut, aber nicht verkauft werden dürfen? Soll jeder Teilekäufer daraufhin überprüft werden müssen, ob er Endkunde oder gewerblicher Wiederverwerter ist?

Nach Überzeugung des Zentralverbands Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) ist bei solchen Fragen maßgeblich auf das berechtigte Ziel der Privilegierung von Autowerkstätten abzustellen, nämlich den Erhalt oder die Wiederherstellung der individuellen Mobilität. Für viele Menschen gebe es keine zumutbare Alternative zum Auto. Dessen Verkehrs- und Betriebssicherheit müsse deshalb gewährleistet sein und bleiben. Darum müsse es beispielsweise zulässig sein, dem Kunden Ersatz für die eingerissenen Wischerblätter anzubieten, auch wenn der Kunde diese selbst anbringen will. Ebenso sollte dem Kunden für den Fall, dass sich eine Beschädigung als Totalschaden erweist oder eine Reparatur als wirtschaftlich unsinnig, Ersatzmobilität angeboten werden können. Dabei darf es nach Auffassung des ZDK keinen entscheidenden Unterschied machen, ob das Ersatzfahrzeug an den Kunden vermietet, verleast oder veräußert wird. Für eine solche Betrachtungsweise spreche nicht nur, dass die genannten Beispiele im Werkstattbereich zu verorten sind, nicht im Handel.

Das ist allerdings die Interpretation des ZDK zur Abgrenzung von Handel und Werkstattgeschäft. Im Sinne der beschlossenen Corona-Leitlinien.

Ergänzend teilte der Verband mit, dass zum Beispiel in Hamburg das Verkaufsverbot für den Handel bereits polizeilich kontrolliert werde. Die Innung Hamburg empfiehlt deshalb dringend, den Verkaufsbereich zu schließen und deutlich von der Serviceannahme für den Werkstattbereich abzugrenzen.

Falschmeldungen

Woran erkenne ich Falschmeldungen – und wie sensibilisiere ich meine Mitarbeiter?

In sozialen Netzwerken verbreiten sich Meldungen sogar noch schneller als ein Virus. So werden leider auch Fake News allzu schnell viel zu oft geteilt und geliked und sind kaum mehr zu stoppen. Dabei gibt es nach Angaben der Social-Media-Experten der ARAG Versicherung eindeutige Hinweise, die auf eine Falschmeldung schließen lassen: Zum einen bieten viele Plattformen wie etwa Instagram, Twitter, Facebook und Co. die Möglichkeit, sein Profil zu verifizieren, also die Echtheit und Seriosität des Profils zu bestätigen. Erkennbar ist das beispielsweise bei Instagram an einem b lauen Haken hinter dem Accountnamen. Zum anderen ist bei gefakten Profilen oft ein Kommentar zum Post gar nicht möglich. Auch Kettenbriefe sind Panikmacher: Wenn wir etwas vermeintlich Neues oder Schockierendes lesen, ist die Nachricht über Messengerdienste wie WhatsApp schnell kopiert und weitergeleitet. Wie ein Schneeballsystem breitet sich nun die Nachricht aus. Kettenbriefe sind vor allem daran zu erkennen, dass sie dazu auffordern, die Nachricht an beispielsweise zehn weitere Personen zu schicken und sogar zu drohen, wenn man es denn nicht tut. In Zeiten von Corona schürt der unbedachte Umgang mit solchen dubiosen Massenbotschaften unnötig die Angst vor dem Virus.

Und wie sensibilisiere ich als Handwerksunternehmer dafür nicht nur mich, sondern auch meine Mitarbeiter? Am besten fordern Sie ihre Belegschaft dazu auf, immer einen Blick auf die Quelle der Nachricht zu werfen. Dann erkennen die Meisten schnell, ob sie verlässlich ist oder nicht. Am sichersten im Fall von Corona sind sicherlich offizielle Stellen. Nachfolgend vier Links, die zur verlässlichen Information dienen:

Hygienemaßnahmen

Welche Schutzvorkehrungen sollten Handwerker im Betrieb treffen?

Aktuell lautet die Empfehlung an alle Bürgerinnen und Bürger in Deutschland, Sozialkontakte möglichst einzuschränken oder ganz zu vermeiden. Das gilt natürlich auch im Betrieb. Die Handwerkskammer Magdeburg empfiehlt, jetzt betriebliche Vorsorge- oder Notfallpläne zu erarbeiten. So seien Mitarbeiter über die Entstehung und die Symptome der Infektion zu informieren sowie über die zu treffenden Hygienemaßnahmen im Betrieb:

Hände häufig und gründlich waschen.



Bereitstellen und Nutzen von Desinfektionsmitteln.



Unterlassen des Händeschüttelns zur Begrüßung.



Das Fernhalten der Hände aus dem Gesicht.



Husten und Niesen in ein Taschentuch oder in die Armbeuge.



regelmäßiges Lüften geschlossener Räume.



regelmäßiges Reinigen und Desinfizieren von Arbeitsstätten, Computertastaturen und Maschinen, die häufig und von vielen Mitarbeitern genutzt werden.

Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen

Wie ist mit Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen umzugehen?

Mitarbeiter können sich bei ihrem Hausarzt am Telefon für sieben Tage krankschreiben lassen, selbst wenn sie nur eine leichte Erkältung haben. Das haben die Kassenärztliche Bundesvereinigung und der Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenkassen beschlossen. „Die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (AU) muss spätestens am vierten Krankheitstag beim Arbeitgeber sein“, sagt Ecovis-Arbeitsrechtler Gunnar Roloff in Rostock, „so steht es im ‚Entgeltfortzahlungsgesetz‘“. Demnach darf ein Arbeitnehmer drei Tage ohne AU zu Hause bleiben. Spätestens am vierten Krankheitstag müssen Mitarbeiter die AU bei ihrem Chef abgeben, sofern es nicht anders in ihrem Arbeitsvertrag steht.

Schulausfall

Erhalten Eltern, die durch den Schulausfall nun ihre Kinder zuhause betreuen, weiterhin Lohn?

Ist der Mitarbeiter verhindert, weil er seine Kinder betreuen muss, bleibt sein Lohnanspruch bestehen. Nach dem Gesetz handelt es sich um eine nicht vorhersehbare Notwendigkeit, ein Kind oder eine sonstige betreuungsbedürftige Person im Haushalt selbst zu betreuen. Dies gilt auch für den Fall, dass unvorhersehbar die Betreuungsmöglichkeit entfällt, etwa die Schulschließung durch höhere Gewalt. Der Mitarbeiter muss sich jedoch den Betrag anrechnen lassen, der ihm für die Zeit der Verhinderung aus einer bestehenden Kranken- oder Unfallversicherung zukommt. Tarifverträge oder Arbeitsverträge können anderes regeln. Etwa gibt es in der Praxis auch die Regelung, dass der Beschäftigte zunächst seinen Urlaub einsetzen muss oder unbezahlt freigestellt wird.

Überstunden

Darf der Handwerkerchef Überstunden anordnen, etwa wenn eine Filiale wegen eines Corona-Verdachts geschlossen wurde oder sich viele Mitarbeiter auf Anweisung des Gesundheitsamts in häuslicher Quarantäne befinden?

Arbeitnehmer sind in der Regel durch einen Tarifvertrag, eine Betriebsvereinbarung oder ihren Arbeitsvertrag zur Leistung von Überstunden verpflichtet. Das Bundesarbeitsministerium weist darauf hin, dass es auch eine Nebenpflicht zur Leistung von Überstunden geben kann, wenn dem Betrieb andernfalls Schaden droht. Dies träfe zu, wenn durch COVID-19-Erkrankungen viele Mitarbeiter ausfallen. Der Arbeitnehmer kann dann auf einer Grundvergütung der Überstunden bestehen, wenn die Überstunden vom Chef angeordnet wurden.

Sonntagsarbeit

Wie sieht es mit der Sonntagsarbeit aus? Gilt trotz der Corona-Krise weiterhin das Sonntagsarbeitsverbot?

Um Lieferengpässen vorzubeugen, hat das Bundesministerium für Arbeit und Soziales die Länder aufgefordert, das Verbot von Sonntagsarbeit zu lockern. Der Bundesverkehrsminister die Länder gebeten, die Kontrolle des Sonn- und Feiertagsfahrverbots zunächst bis zum 5. April 2020 auszusetzen.

Wirtschaftliche Konsequenzen

Welche Auswirkungen hat das Virus auf die Wirtschaft generell – und auf den kleinen Handwerksbetrieb?

Laut ifo-Institut leidet die deutsche Wirtschaft erheblich unter den Folgen der Corona-Pandemie. 56,2 Prozent der Unternehmen spüren derzeit negative Auswirkungen. Das ergab eine aktuelle Umfrage des ifo Instituts unter knapp 3.400 Firmen in Industrie, Handel und bei Dienstleistern. Am schlimmsten ist die Lage bei den Reiseveranstaltern und Reisebüros, wo fast 96 Prozent negativ betroffen sind. Auch das Gastgewerbe mit 79 Prozent ist stark in die Krise involviert. Von einer positiven Auswirkung berichten nur 2,2 Prozent. Erste Maßnahmen von Bund und EU sollen die Liquidität der Unternehmen sichern.

Im Handwerk kämpfen vor allem Messebauer wie Tischler und Schreiner, aber auch Bäcker und Gebäudereiniger mit Verlusten, wenn Großveranstaltungen wie jetzt etwa die IHM in München abgesagt werden. Aber auch Aussteller selbst, die mit der Messepräsenz ihr Geschäft ankurbeln wollten und sich neue Aufträge erhofften, müssen finanzielle Einbußen hinnehmen. Das Metallhandwerk, das ohnehin mit Brexit und Wegfall von Aufträgen durch Automobilzulieferer zu kämpfen hat befürchtet den Abriss von Lieferketten. Verschärft sich die Lage in Deutschland und Europa weiter, gefährdet das die Existenz vieler kleiner mittelständischer Unternehmen.

Insolvenzen

Wird es durch die Corona-Krise mehr Insolvenzen geben?

Eine Studie des Kreditversicherers Euler Hermes kommt zu dem Schluss, dass die Insolvenzen weltweit um rund 7,5 Prozent ansteigen werden. Bisher hatten die Experten der Allianz-Tochter lediglich mit einem Plus von sechs Prozent gerechnet. Als Beispiel sei erwähnt: In Deutschland gingen zuletzt namhafte Großunternehmen wie etwa Thomas Cook und Condor pleite. „Der Dominoeffekt bei Großinsolvenzen auf die Lieferkette ist meist sehr groß“, warnt Euler-Hermes-Chef Ron van het Hof und geht davon aus, dass sich das auch in Zeiten der Corona-Krise auf das Gesamtbild niederschlagen wird. Je höher die Umsätze möglicher Insolvenz-Unternehmen, desto größer seien die Schäden bei den einzelnen Lieferanten. Die meisten Handwerker würden ohne Absicherung arbeiten. So schätzt der Kreditversicherer Coface, dass höchstens 25 Prozent der Unternehmen eine Kreditversicherung abgeschlossen haben.

Versicherungen

Welche Versicherungen helfen in der Corona-Krise?

Sogenannte Kreditversicherungen sorgen dafür, dass Unternehmen dauerhaft und nachhaltig wachsen – weil sie durch den Ausfall von Forderungen nicht aus der Bahn geraten. Eine Kreditversicherung hält die Zahlungsströme von Unternehmen aufrecht. Werden Kunden insolvent oder können über einen gewissen Zeitraum nicht zahlen, ersetzen Kreditversicherer die Forderungsausfälle, die im Betrieb für gelieferte Güter und Dienstleistungen entstanden sind. Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) weist aber darauf hin, dass Versicherungen Pandemien nicht abdecken. Zwar gäbe es Policen, die Ertragsausfälle aufgrund von Betriebsunterbrechungen abdecken, oder Versicherungen, mit denen sich Veranstalter beispielsweise gegen den Ausfall von Messen absichern können. Viele dieser Verträge greifen jedoch nur bei Schäden, die auf Brand, Diebstahl, Sturm oder sonstige Naturgefahren zurückgehen. Zwar könne der Schutz erweitert werden für Betriebsschließungen infolge übertragbarer Krankheiten, doch davon werde nur selten Gebrauch gemacht.

Maßnahmen des Bundes

Welche Maßnahmen des Bundes sind auf dem Weg? Und ist Deutschland gut gerüstet?

Die Bundesregierung beschloss Erleichterungen für den Bezug von Kurzarbeitergeld, der Bundestag gab im Eiltempo grünes Licht, außerdem sollen weitere Hilfspakete geschnürt werden. Des Weiteren wurde ein Maßnahmenpaket zur Stärkung der Investitionen und zur Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren aufgelegt. Der ehemalige Wirtschaftsweise Peter Bofinger sagte gegenüber dem BR, dass das Kurzarbeitergeld als Maßnahme nicht ausreiche, um eine Rezession zu vermeiden. Demnach werden wir im ersten halben Jahr einen Rückgang der Wirtschaftstätigkeit haben. Und rückläufiges Wirtschaftswachstum über zwei Quartale bezeichnet man nach Aussagen Bofingers als Rezession.

Auch machte der Ökonom deutlich, die Politik sei handlungsfähig, es gäbe derzeit keine finanziellen Restriktiven. Auch habe Deutschland derzeit einen geringen Schuldenstand. Würde ein Hilfspaket den Staat 100 Milliarden Euro kosten, dann würde die Verschuldung Deutschlands, bezogen auf die Wirtschaftsleistung, lediglich von etwa 59 % auf 62% ansteigen. Wenn die Krise in etwa sechs Monaten vorbei sei, könne sich die Wirtschaft nach Bofingers Einschätzung bereits innerhalb von zwei Monaten wieder erholen. Seine Empfehlung: Ganz klar müsse kleinen Selbstständigen geholfen werden. Das Infotelefon des Bundeswirtschaftsministeriums zum Coronavirus 030/18615-1515, (Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr erreichen).

Kurzarbeitergeld

Wie genau funktioniert das Kurzarbeitergeld nach dem neuen Gesetzentwurf der Bundesregierung?

Wenn mindestens 10 Prozent der Beschäftigten im Betrieb ausfallen, kann ein Betrieb Kurzarbeit anmelden – bislang liegt die Schwelle bei 30 Prozent der Belegschaft.



Die Regelung, dass zunächst negative Arbeitszeitsalden ganz oder teilweise ausgeglichen werden müssen, bevor Kurzarbeitergeld fließt, soll ganz oder teilweise entfallen.



Auch Leiharbeitnehmer sollen künftig Kurzarbeitergeld beziehen können.



Die Bundesagentur für Arbeit soll die Sozialversicherungsbeiträge, die Arbeitgeber für ihre Mitarbeiter zahlen, künftig vollständig erstatten. Damit will die Bundesregierung einen Anreiz schaffen, Zeiten der Kurzarbeit für die Weiterbildung der Beschäftigten zu nutzen.

Wie kommen die Betriebe an das Kurzarbeitergeld?

Lieferengpässe, die im Zusammenhang mit dem Coronavirus entstehen, oder Betriebsschließungen können zu einem Anspruch auf Kurzarbeitergeld für die vom Arbeitsausfall betroffenen Beschäftigten führen. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil sagte gegenüber dem ZDF, dass für das Kurzarbeitergeld 26 Milliarden Euro Rücklagen bei der Bundesagentur für Arbeit zur Verfügung stünden. Voraussetzung für den Bezug ist, dass die üblichen Arbeitszeiten vorübergehend deutlich verringert sind. Das Kurzarbeitergeld greift sowohl dann, wenn aufgrund der Pandemie Lieferungen ausbleiben oder der Betrieb aufgrund staatlicher Schutzmaßnahmen geschlossen wird.

Betriebe, die Kurzarbeitergeld beantragen möchten, müssen die Kurzarbeit vorher bei der zuständigen Agentur für Arbeit anzeigen. Die prüft, ob die Voraussetzungen für die Gewährung gegeben sind. Kurzarbeitergeld kann für eine Dauer von bis zu zwölf Monaten bewilligt werden. Es wird in derselben Höhe wie Arbeitslosengeld bezahlt und beträgt 67 bzw. 60 Prozent der Differenz zwischen dem Nettoentgelt, das ohne Arbeitsausfall gezahlt worden wäre, und dem Nettoentgelt aus dem tatsächlich erhaltenen Arbeitsentgelt. Auch Arbeitnehmer, deren Chef Kurzarbeit angeordnet hat, können Kurzarbeitergeld beantragen. Nähere Informationen zur Beantragung des Kurzarbeitergeldes sind auf der Homepage der Bundesagentur für Arbeit unter folgendem Link zu finden: arbeitsagentur.de/news/kurzarbeit-wegen-corona-virus. Die Unternehmerhotline der Bundesagentur erreichen betroffene Handwerker-Chefs unter der Telefonnummer: 0800/45555-20.

Welche Voraussetzungen müssen Betriebe für das Kurzarbeitergeld erfüllen?

Der Anspruch auf Kurzarbeitergeld ist an vier Bedingungen geknüpft:

Es muss einen erheblichen Arbeitsausfall geben.

Der Betrieb muss mindestens einen Arbeitnehmer beschäftigen.

Betroffenen Arbeitnehmern darf vor der Kurzarbeit nicht gekündigt worden sein.

Der Arbeitgeber muss den Arbeitsausfall im Lauf des Monats anzeigen, in dem die Kurzarbeit beginnt.

Wird die Maßnahme Kurzarbeitergeld reichen, um die Betriebe zu entlasten?

Laut Institut der deutschen Wirtschaft (IW) ist Kurzarbeitergeld ein wirksames Mittel gegen Entlassungen, das sich während der Finanzmarktkrise 2009 bewährt hat. Private Haushalte erhalten so Beschäftigungs- und Einkommenssicherheit, damit stabilisiert sich automatisch die Konsumnachfrage. Eine unbürokratische und zeitlich flexible Handhabung der Kurzarbeit erhält Arbeitsplätze und – in Zeiten des Fachkräftemangels ein schlagendes Argument ­– die Mitarbeiter in den Betrieben. Denn gerade Handwerksunternehmer benötigen Fachkräfte, wenn sich die wirtschaftliche Lage nach der Krise wieder entspannt – vorzeitige Entlassungen wären, nach Auffassung des IW teuer und keine Hilfe.

Wie lange wird es dauern, bis die Notfallpakete greifen?

Die neuen Regelungen zum Kurzarbeitergeld sollen durch ein beschleunigtes Gesetzgebungsverfahren in der ersten Aprilhälfte 2020 in Kraft treten und bis Ende 2020 befristet werden. Der ZDH erklärte, weiter an die Bundesagentur für Arbeit zu appellieren, bereits jetzt die vorhandenen Instrumente zur Stützung der von der Corona-Krise betroffenen Unternehmen unbürokratisch und flexibel einzusetzen.

Steuererleichterungen

Mit welchen steuerlichen Erleichterungen dürfen Unternehmen rechnen?

Für das Steuerrecht hat die Regierung diese drei Handlungsfelder angemeldet:

Verbesserte Abschreibungsbedingungen für digitale Wirtschaftsgüter.

Einführung einer Option zur Körperschaftsteuer für Personengesellschaften zur Besteuerung nach den Regeln von Kapitalgesellschaften.

Verbesserungen bei der Anrechnung der Gewerbesteuer. Die beschlossene Änderung führt laut ZDH dazu, dass es bis zu einem Gewerbesteuerhebesatz von rd. 420 % zu einer vollständigen Entlastung von der Gewerbesteuer kommt.

Und welche steuerlichen Maßnahmen kämen darüber hinaus in Frage?

Eine weitere Möglichkeit, die Unternehmen finanziell zu unterstützen, wäre Steuerstundung, meldet das Institut der Deutschen Wirtschaft. Seit 2008 gilt der sogenannte Investitionsabzugsbetrag, der es Unternehmen erlaubt, Abschreibungen zeitlich vorzuverlegen. Sie können dadurch die Steuerlast des laufenden Jahres reduzieren. Der Betrag ist auf 200.000 Euro im Jahr und auf Unternehmen mit einem Betriebsvermögen von bis zu 235.000 Euro beschränkt. Eine temporäre Anhebung dieser Schwellenwerte würde Betriebe kurzfristig entlasten, so die Experten.

Die Wissenschaftler vom Ifo-Institut sehen ebenfalls eine zinsfreie Stundung von Voraus- und Nachzahlungen bei Einkommen-, Körperschaft- und Umsatzsteuer als angeraten. Außerdem empfehlen die Ökonomen verbesserte Abschreibungsbedingungen, die großzügige Gewährung des Investitionsabzugs und eine großzügigere Gestaltung der Möglichkeit des Verlustrücktrags. Die vorgezogene Abschaffung des Solidaritätszuschlags auf 1. Juli 2020 scheiterte zunächst im Koalitionsausschuss – die Ökonomen halten das aber durchaus für ein adäquates Instrument.

Fördermittel

Gibt es Adhoc-Hilfen für besonders betroffene Unternehmen in der Corona-Krise?

Das Bundeswirtschaftsministerium kündigte einen 3-Stufen-Plan an. Derzeit greife Stufe 1. Demnach stünden Unterstützungsinstrumente wie KfW-Unternehmer- oder auch ERP-Gründerkredite und Betriebsmittelfinanzierungen über Landesförderinstitute zur Verfügung. Auch können Unternehmer, die zur Überbrückung von Engpässen Kredite benötigen, über die Deutschen Bürgschaftsbanken Bürgschaften als Sicherheit erhalten. Voraussetzung: Die Unternehmen und ihre Geschäftsmodelle waren vor Ausbruch der Krise wirtschaftlich tragfähig.

Die Hotline des Bundeswirtschaftsministeriums für kleine und mittelständische Unternehmer zu Corona-Fördermaßnahmen erreichen Sie unter: 030/18615-1515 (Montag – Freitag 9:00 Uhr bis 17:00 Uhr). Über das Finanzierungsportal der Deutschen Bürgschaftsbanken stellen Handwerkerchefs eine kostenlose Anfrage für ein Finanzierungsvorhaben. Eine Übersicht und die Kontaktdaten der Bürgschaftsbanken stehen auf folgender Seite zur Verfügung: vdb-info.de/mitglieder. Laut Dunja Geilser von der Bürgschaftsbank Baden-Württemberg ging bislang eine kleinere zweistellige Zahl an Fällen ein – bundesweit dürften dies schätzungsweise um die 50 Anfragen sein (Stand: 12.3.2020).

Banken

Gibt es allgemeine Vorsorgemöglichkeiten, zum Beispiel im Umgang mit Banken?

Unternehmen, die Finanzierungs- und Liquiditätsvorsorge treffen, werden im Fall geplanter Investitionen in der Zukunft seltener in Schwierigkeiten geraten.