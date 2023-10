Sparpläne organisieren regelmäßige monatliche Zahlungen in Wertpapiere wie Aktien, Fonds oder ETFs. Sie sind langfristig angelegt und dienen dem Vermögensaufbau. Doch die Wahl fällt nicht leicht, denn das Anlageuniversum ist groß. Aktuelle Top-Angebote und eine breite Marktübersicht plus Vergleich verschiedener Sparpläne erhalten Sie mit unserem Sparplan-Rechner.

Sparplan-Rechner: Top-Konditionen für Ihr Geld. - © Maksym Yemelyanov - stock.adobe.com

In diesem Vergleich finden Sie die besten Anbieter für Fonds-Sparpläne nach Ihren individuellen Vorgaben. Gefiltert wird auch nach den voraussichtlichen Kosten für ein Jahr und dem monatlichen Mindestanlagebetrag. Wer sich intensiver über den Anbieter informieren möchte, erhält mit einem Klick weitere Informationen. Auch ein direkter Wechsel auf die Anbieterseite ist möglich.

So geht der Sparplan-Vergleich

Wer Sparpläne vergleichen möchte, muss sich lediglich auf drei Kriterien festlegen: die Art von Sparplan (Aktien, Fonds, ETFs), die Höhe der Sparrate und die Häufigkeit der Einzahlung (monatlich, vierteljährlich, jährlich). Mehr Wissen ist für die Nutzung des Rechners nicht erforderlich.

Für unerfahrene Anleger und solche, die nicht viel Zeit in ihr Investment stecken können oder wollen, empfehlen sich ETFs. Diese Indexfonds (Exhange Traded Funds) bilden einen ganzen Strauß an Aktien oder andere Wertpapiere ab. Es gibt ETFs mit verschiedenen Schwerpunkten. So beispielsweise

Branchenfonds (Automobil, Rohstoffe, Chemie, ...)

Themenfonds (wie Lifestyle, Internet, regenerative Energien, ...)

nachhaltige Fonds (hier wird nach ethischen, sozialen und ökologischen Kriterien investiert)

Regionenfonds (wie Europa, Asien, Welt, ...)

Wie alle Kapitalanlageprodukte sind ETFs nicht gänzlich ohne Risiko. Jedoch sind sie deutlich risikoärmer als ein Direktinvestment in Einzelaktien. Denn die Verteilung des Fondsvermögens auf viele verschieden Papiere sorgt für eine große Risikostreuung. Hinzu kommt: ETFs sind vergleichsweise günstig, was den Ertrag für den Anleger erhöht.

Über FMH

Unser Rechner greift auf Daten der FMH-Finanzberatung zu. Bei Gründung 1986 beriet FMH Bauherren gegen Honorar. Dahinter stand die Überzeugung, dass eine unabhängige Beratung nur möglich ist, wenn keine Vermittlungsprovision zwischen Beratern und Kunden steht. Heute bietet das Unternehmen unterschiedliche Beratungs- und Informationsleistungen an und setzt unverändert auf Transparenz und unabhängige Beratung.

