Die vom Gesetzgeber im Januar 2021 erlassene SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung soll weiterhin als verbindliche Regel die Vorschriften für Hygiene und den Infektionsschutz am Arbeitsplatz konkretisieren. Ab 20. März 2022 müssen Betriebe auf Grundlage einer Gefährdungsbeurteilung die notwendigen Hygienemaßnahmen selbst bestimmen.

Von Friedhelm Kring, Kerstin Meier

Medizinische Schutzmasken wie beispielsweise OP-Masken oder FFP2-Masken können auch weiterhin am Arbeitsplatz erforderlich sein. – © www.andreatosi.com – stock.adobe.com

Corona Gefährdungsbeurteilung Bau ( PDF, 283,47 kB )

Bei der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung handelt es sich um eine verbindliche Rechtsvorschrift, die seit Januar 2021 gilt. Die eigentlich am 19. März 2022 ausgelaufene Vorschrift wurde vom Bundeskabinett am 16. März 2022 um gute zwei Monate bis zum 25. Mai 2022 verlängert. Mit der Neufassung werden die Basisschutzmaßnahmen jetzt nicht mehr konkret durch die SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung vorgeschrieben, sondern durch die Betriebe als Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung in betrieblichen Hygienekonzepten festgelegt. Dabei sind nach Auskunft des Arbeitsministeriums „sowohl das örtliche Infektionsgeschehen sowie die tätigkeitsspezifischen Infektionsgefahren wie etwa räumliche Begebenheiten, zu berücksichtigen“.

SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung: Was ab 20. März 2022 gilt

Jeder Betrieb muss auf der Grundlage einer Gefährdungsbeurteilung ein Hygienekonzept erstellen, das die Mitarbeiter vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus bestmöglich schützt. Das Konzept inklusive der darin enthaltenen Schutzmaßnahmen muss für alle Beschäftigten frei zugänglich sein. Die Maßnahmen sind auch in den Pausenbereichen und während der Pausenzeiten umzusetzen.

Tragen von Schutzmasken kann weiter erforderlich sein

Kommt der Arbeitgeber beim Erstellen der Gefährdungsbeurteilung zu dem Schluss, dass die Mitarbeiter durch technische oder organisatorische Maßnahmen nicht ausreichend geschützt werden können, ist das Tragen medizinischer Atemschutzmaßnahmen erforderlich. Diese sind – wie bei Persönlicher Schutzausrüstung (PSA) üblich – vom Arbeitgeber bereitzustellen und müssen von den Mitarbeitern getragen werden

Schutz in Innenräumen besonders prüfen

Jeder Arbeitgeber muss prüfen, welche Maßnahmen er treffen kann, um die gleichzeitige Nutzung von Räumen durch mehrere Personen zu reduzieren.

Ein kostenfreies Testangebot pro Woche bleibt

Soweit die Beschäftigten nicht ausschließlich in ihrer Wohnung arbeiten, muss der Arbeitgeber weiterhin mindestens einmal pro Woche einen Test für den direkten Erregernachweis des Coronavirus SARS-CoV-2 anbieten. Die Nachweise über die Beschaffung der Tests und Vereinbarungen mit Dritten über die Testung der Beschäftigten müssen bis zum Ablauf des 25. Mai 2022 aufbewahrt werden.

Arbeitgeber sollen Mitarbeiter zum Impfen freistellen

Seit dem Kabinettsbeschluss vom 1. September 2021 enthält die Corona-Arbeitsschutzverordnung die Verpflichtung der Arbeitgeber, Beschäftigte über die Risiken einer COVID-19 Erkrankung und bestehende Möglichkeiten einer Impfung zu informieren, die Betriebsärzte bei betrieblichen Impfangeboten zu unterstützen sowie Beschäftigte zur Wahrnehmung von Impfangeboten freizustellen. Ziel ist es nach Aussage von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, die Impfquote zu steigern. Diese im September 2021 beschlossenen Pflichten gelten nun bis zum 25. Mai 2022 weiter.

Bayerische Wirtschaft kritisiert Neufassung

Die Neufassung enthält nach Einschätzung der Interessenvertretung der bayerischen Wirtschaft (vbw) „nur marginale Änderungen und damit keine Erleichterungen für Betriebe“. Bemängelt wird vor allem, dass Arbeitgeber nun nicht mehr die Möglichkeit haben, den Impf- oder Genesenenstatus bei der Festlegung der Maßnahmen zu berücksichtigen. Auch die weiterhin bestehende Pflicht zu Testangeboten wird angesichts gesellschaftlicher Lockerungen kritisiert..

Arbeitgeberpräsident begrüßt Wegfall der Homeoffice-Pflicht

Rainer Dulger, Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), schätzt den durch die neue Vorschrift gewonnenen Spielraum im Statement gegenüber der Deutschen Presseagentur (dpa) in Berlin deutlich positiver ein: „Die vorgesehenen Flexibilisierungen für die Betriebe sind notwendig und sinnvoll. Der Arbeitgeberpräsident begrüßte vor allem, dass es nun auch „durch die Hintertür“ keine Verpflichtung der Betriebe zum Homeoffice gibt. Nach seiner Aussage werde mobiles Arbeiten auch ohne gesetzlichen Zwang in den Betrieben weiter genutzt werden.

Klare Ansage an das Team: bei Symptomen zuhause bleiben!

Besonders wichtig bleibt nach wie vor: Wer Krankheitssymptome zeigt, soll zuhause bleiben. Wer gut gemeint die Kollegen bei hoher Arbeitsbelastung unterstützen will, riskiert, dass er den Coronavirus – oder auch die Erreger von Schnupfen, Erkältungen, Grippe – weiterverbreitet und kurz darauf Kollegen erkranken oder im Extremfall die ganze Belegschaft in Quarantäne muss.