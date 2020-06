16.06.2020

Bei der Betriebsübergabe gilt es, die langfristige Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens zu sichern, eine gute Ausgangsposition für den Übernehmer zu schaffen und die Altersversorgung des Übergebers zu sichern. Franz Falk, unser Experte für Betriebsübergabe, Betriebsübernahme und Existenzgründung zeigt Ihnen in seinem Webinar DIE BETRIEBSNACHFOLGE RICHTIG VORBEREITEN, wie das auch in Zeiten des Coronavirus funktioniert.

von Andrea Schmeußer, Maria Ringler, Ramón Kadel

Sowohl für Übergeber als auch für potenzielle Übernehmer eines Handwerksbetriebes ist das Seminar wertvoll, und zwar sowohl für Familienangehörige als auch für externe Interessenten.

In den letzten Jahren wurde es immer schwieriger, geeignete und interessierte Nachfolger für den eigenen Betrieb zu finden. Immerhin sagte man vor der Coronavirus- Pandemie: "Die Zeiten für eine Betriebsübergabe sind günstig. Denn die meisten Betriebe haben in den letzten Jahren gute Gewinne erwirtschaftet. Bei den günstigen Zinsen führen diese zu hohen Ertragswerten." Aber ist das jetzt immer noch der Fall? Eine Antwort u.a. auf diese Frage, soll Ihnen das Webinar "Die Betriebsnachfolge richtig vorbereiten" geben.

Denn eines gilt trotz Corona und unabhängig davon, ob ein Betrieb innerhalb der Familie oder an externe Erwerber übertragen werden soll: Eine gute Vorbereitung ist die Voraussetzung für einen gelungenen Transfer – unabhängig davon, ob der Betrieb innerhalb der Familie oder an einen externen Nachfolger übergeben wird. Wer früh mit den Vorbereitungen beginnt, kann die Attraktivität des Betriebes steigern und eventuelle Stolpersteine auf dem Weg zur Nachfolge zu beseitigen. Außerdem können Spielräume für die Gestaltung genutzt werden. Die wichtigsten Aspekte aus der Sicht des Übergebers:

Wie kann sich der Unternehmer vorbereiten?



Wie kann der Betrieb auf die Übergabe vorbereitet werden?



Die Formen der Betriebsübergabe



Die wichtigsten steuerlichen und rechtlichen Gesichtspunkte



Besonderheiten bei Familienbetrieben



So wird der Betrieb bewertet

Das Webinar ist nicht nur wertvoll für Übergeber, sondern auch für Übernehmer:

Auch für potenzielle Übernehmer eines Handwerksbetriebes ist das Seminar wichtig, und zwar sowohl für Familienangehörige als auch für externe Interessenten. Denn sie erfahren, wie sie ein Übernahmeangebot beurteilen können, wie Sie die Übernahme vorbereiten und finanzieren können und was sie berücksichtigen müssen, damit sie den Betrieb nahtlos und erfolgreich fortführen können. Die wichtigsten Aspekte aus der Sicht des Übernehmers:

Wie kann der Nachfolger die Übernahme finanzieren?



Die einzelnen Schritte bei der Umsetzung der Nachfolge



Wer hilft weiter?

8 Gründe, warum Sie diesen Workshop nicht verpassen sollten:

Termine und Anmeldung:

+++ 13. Juli 2020 bis 15. Juli 2020, von 9:00 – 9:45 Uhr (45 Min) +++

+++ Spezial-Termin für Übernehmer am 17. Juli 2020, von 9:00 – 9:45 Uhr (45 Min) +++

Ticket regulär: 239 Euro

Ticket für *Heftabonnenten: 179 Euro

Der Referent Franz Falk:

Franz Falk ist Unternehmensberater für Handwerk und Mittelstand, Dozent an der Akademie des Handwerks und an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg. Er war über 40 Jahre als Betriebsberater der Handwerkskammer Region Stuttgart schwerpunktmäßig in der Beratung bei Betriebsnachfolgen im Handwerk tätig und fast 20 Jahre lang Geschäftsführer des Bundesverbandes der Handwerksjunioren. Seit fast 30 Jahren unterrichtet er das Thema Unternehmensnachfolge an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg. Er war und ist als Dozent bei Banken und Sparkassen und bei Unternehmerverbänden aktiv, ebenso in der Weiterbildung zum Betriebswirt des Handwerks. Er war jahrelang in den Bewilligungsgremien der Bürgschaftsbank Baden-Württemberg und in zahlreichen Arbeitskreisen tätig. Er ist als Autor zahlreicher Broschüren und seit über einem Jahr freiberuflicher Unternehmensberater.

Sein Leistungsprofil reicht von der Strategieentwicklung für die Betriebsübergabe über die gründliche Analyse von Chancen und Risiken für Existenzgründer im Vorfeld einer Betriebsübernahme bis hin zur Mitwirkung an der Erstellung eines detaillierten Businessplans für die Existenzgründung. Auch für die Strategieentwicklung von Betrieben, für die weder eine Betriebsübergabe noch Betriebsübernahme ansteht, steht er parat. Für handwerk magazin sitzt Franz Falk bereits seit 1984 in der Jury des Wettbewerbs „Top Gründer im Handwerk“.