Mit diesem Vergleichsrechner für Bausparverträge können Sie die für Ihr Finanzierungsvorhaben optimalen Konditionen ermitteln. Per Klick erhalten Sie auch sofort ein persönliches Angebot. Was Sie dafür tun müssen? Geben Sie einfach die gewünschte Bausparsumme in den Rechner ein. Dann ergänzen Sie, ob Sie eine monatliche Sparrate festlegen wollen oder lieber die Besparungsdauer in Jahren angeben möchten. Wenn Sie dann noch Ihre Postleitzahl angeben, erhalten Sie eine Liste mit den besten Bauspartarifen.

Mit einem Bausparvertrag kommen Sparer ihrem Traum vom Eigenheim näher. - © RioPatuca Images - stock-adobe.com

Nach vielen Jahren steigender Immobilienpreise, hat sich der Markt seit 2023 gedreht: Die Preise stagnieren in absoluten Top-Lagen und fallen in fast allen anderen Segmenten. Verantwortlich dafür ist die allgemeine Unsicherheit: Die Inflation ist immer noch höher als gewohnt, die Zinsen sind hoch und die weltweiten politischen Spannungen und Kriege sorgen für Zurückhaltung bei Käufern. Die Folge: Verkäufer müssen mit ihren Preisvorstellungen runter gehen, wenn sie sich von Immobilien trennen wollen.

Die Vorteile des Bausparens

Die Vorteile des Bausparens sind

niedrige Zinsen und eine sichere Planung. Denn der Bausparer sichert sich die Zinsen von heute für ein Investitionsvorhaben in der Zukunft. Zudem berechnen die Finanzierer keine Vorfälligkeitsentschädigung, wenn der Bausparer früher tilgen möchte. Auch eine Kündigung des Vertrags oder Änderung der Sparrate ist bei Bedarf meist möglich. Entscheiden Sie sich später doch gegen den Kauf einer Immobilie, ist der Bausparvertrag auch für andere wohnwirtschaftliche Investitionen verwendbar. Dazu gehören zwar weder Sofa noch Schrank. Aber alle Einbauten, die fest installiert sind, wie eine Küchen- oder Badeinrichtung.

Die Nachteile des Bausparens

Zu den Nachteilen des Bausparens gehört,

dass der Sparer über das Darlehen erst verfügen kann, wenn er das vertraglich festgelegte Mindestguthaben angespart hat. Die Bausparfinanzierer haben aber weitere Zuteilungsvoraussetzungen, die den Zeitpunkt der Auszahlung bestimmen. Tipp: Besprechen Sie mit Ihrem Berater, wann die Zuteilung erfolgt. Das Bauspardarlehen muss bei einigen Bausparkassen innerhalb relativ kurzer Zeit zurückgezahlt werden. Bei manchen sind es sechs, bei anderen 17 Jahre. Tipp: Achten Sie bei Abschluss des Bausparvertrags besonders auf die monatliche Rückzahlungsrate. Bausparverträge sind mit einer Abschlussgebühr belastet. Diese Gebühr gibt es bei Krediten und Sparverträgen nicht. Die Gebühr liegt zwischen 1 und 1,6 Prozent einmalig.

Fazit: Es ist eine Frage der Kosten und der Zinsentwicklung, ob es sich lohnt, das aktuelle Zinsniveau per Bausparvertrag für eine Investition in der Zukunft festzuschreiben. Fallen die Zinsen, lohnt sich der Bausparvertrag meist nicht. Da er jedoch jederzeit gekündigt und das angesparte Kapital frei verwendet werden kann, beschränkt sich der Verlust auf die Abschlussgebühr und entgangene Erträge auf das angesparte Kapital. Einige Anbieter gewähren Guthabenzinsen von knapp über 1 Prozent (Stand: Oktober 2023) auf das bereits angesparte Kapital. Das begrenzt den Verlust zumindest ein bisschen.

Über FMH-Finanzberatung

Unser Rechner greift auf Daten der FMH-Finanzberatung zu. Bei Gründung 1986 beriet FMH Bauherren gegen Honorar. Dahinter stand die Überzeugung, dass eine unabhängige Beratung nur möglich ist, wenn keine Vermittlungsprovision zwischen Beratern und Kunden steht. Heute bietet das Unternehmen unterschiedliche Beratungs- und Informationsleistungen an und setzt unverändert auf Transparenz und unabhängige Beratung.

Die Datenschutzbestimmungen des Anbieters FMH finden Sie hier.