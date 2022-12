Dr. Dr. Norbert Mückl arbeitet als Rechtsanwalt und Steuerberater in der Kanzlei Streck Mack Schwedhelm in München. Als Fachanwalt für Steuerrecht und Partner der Kanzlei ist er Referent diverser Seminare und Webinare für Unternehmer und er lehrt Steuerrecht an der Universität Passau. Seine fachlichen Schwerpunkte sind unter anderem Unternehmenssteuerrecht, Steuerstreit und Steuerfahndung. Er ist Mitglied im Deutschen Anwaltverein und Mitherausgeber juristischer Fachinformationen.