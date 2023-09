Ein Traum in Pink – der mobile Schönheitssalon "Beauty Truck" punktet mit funktionaler Innenausstattung für Kosmetikerinnen und Kosmetiker sowie ­elektrischem Antrieb.

Von Katharina Gruber

Der als Beautysalon ausgestattete MAN eTGE zog bereits auf der IAA Transportation 2022 einige Blicke auf sich. - © Bott GmbH & Co. KG

Die Idee des „Beauty Trucks“ entstand bei einem längeren Krankenhausaufenthalt der Unternehmerin Alexandra Melendez. In dieser Zeit war es ihr fast unmöglich, einen gewöhnlichen Friseur aufzusuchen und sich etwas Me-Time zu gönnen. Nach dem Konzept eines Foodtrucks, nur eben mit Schönheitsbehandlungen, entwickelte sie gemeinsam mit ihren Geschäftspartnerinnen Maria Köster und Reality-TV-Star und Influencerin Oksana Kolenitchenko den „Beauty Truck“.

Zusätzlich zu Wohltätigkeitsevents wie bei der Eröffnung der neuen

Chemoambulanz der Charité in Berlin, wird der „Beauty Truck“ auch bei anderen Events wie Festivals, Firmen­feiern oder Junggesellinnenabschieden gebucht.

Bott sorgt für Variabilität

Damit sie möglichst umweltschonend innerhalb Berlins von A nach B kommen, haben sich die drei Gründerinnen zunächst für einen Mercedes-Benz eSprinter entschieden. Dessen sechs Quadratmeter große Ladefläche gestalteten die Fahrzeugeinrichter von Bott zu einem Traum in Pink.

Dank der großen Nachfrage wurde ebenso ein vollelektrischer MAN eTGE in der Ausführung L3H3, basierend auf dem ursprünglichen Design, ausgestattet. Der Clou: das breite Einsatzspektrum der bott vario3 Fahrzeugeinrichtung. Üblicherweise werden die Ausbauten für andere handwerkliche Berufsgruppen wie Schreiner und Servicetechniker genutzt.

Fliegengewicht ohne Kompromisse

Vorwiegend besteht die Fahrzeugeinrichtung aus Aluminium-Strangpressprofilen sowie aus schlagfestem Kunststoff. Diese ausgewählten Materialien tragen zu einem möglichst leichten Gewicht bei, ohne aber Kompromisse in Bezug auf Stabilität und Langlebigkeit einzugehen. Ein niedriges Gewicht bedeutet zudem eine höhere Reichweite, was natürlich bei E-Fahr­zeugen wichtig ist. Außerdem bleibt so mehr Spielraum für alle zusätzlichen Beauty-Utensilien, ohne die maximale Zuladung zu erreichen.

Flair trotz Funktionalität

Besonders sind die Vinylverkleidungen der Fußbodenplatten sowie die Tischplatten aus Naturstein. Trotz des Gewichtes der Steinplatten, standen hier der dekorative Friseursalon-Look und die einfache Reinigung der Oberflächen im Vordergrund.