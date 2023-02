Beim Event Zukunft Handwerk im März 2023 stellen die Gesellschaft für Handwerksmessen (GHM) und Trendone ein neues Trendradar fürs Handwerk vor. Zusammen mit Experten aus dem Handwerk wird darin bewertet, was heute, morgen und übermorgen wichtig wird. handwerk magazin berichtet vorab in einer vierteiligen Serie über die wegweisenden Entwicklungen für Betriebe.

Immer häufiger kommen Bauteile heute aus dem 3D-Drucker. – © Janet Worg – stock.adobe.com

Von Bauteilen bis hin zu Pralinen: Der 3D-Druck ist im Handwerk angekommen. „Die Verfahrenstechnik wird immer mehr dazu genutzt, um Prozesse zu vereinfachen“, beobachtet Sven Tollmien. Der Geschäftsleiter der Trend- und Strategieberatung Trendone liest diese Entwicklung am Trendradar ab, das er gemeinsam mit einzelnen Gewerken und Verbänden aus dem Handwerk sowie der Gesellschaft für Handwerksmessen (GHM) entwickelt hat. Vorgestellt werden die einzelnen Trends auf dem Event Zukunft Handwerk vom 8. bis 10. März 2023.

Im Fokus des Trendradar stehen vier Bereiche:

Werte & Nachhaltigkeit

Arbeit & Kultur

Digitalisierung & Technologien

Kommunikation & Betrieb

@ Zukunft Handwerk

Aufgabengebiete verschiedener Gewerke vermischen sich

Dass im Bereich Digitalisierung & Technologien die 3D-Technologie steht, hat mit dem Wunsch der Handwerkschefs zu tun, die Abläufe in ihrem Betrieb zu automatisieren. Nicht zuletzt, weil die Suche nach Fachkräften immer schwieriger wird. „Handwerksbetriebe zeigen sich der Digitalisierung gegenüber aufgeschlossener“, findet Cornelia Lutz, Bereichsleiterin B2C-Messen und Koordinatorin Handwerkspolitik bei der GHM. „Viele haben heute begriffen, dass sie etwas ändern müssen, um ihren Alltag zu meistern und ihre Geschäfte zu sichern.“ Der Mut zur Innovation wird zum Muss.

Spätestens in einigen Jahren zählen dazu auch intelligente Materialien. Die Experten rund um das Trendradar raten, sich schon jetzt mit dem Thema zu beschäftigen. „Beton, der die Luft reinigt, oder Dachziegel, die über Solarzellen Sonnenenergie speichern, werden im Zuge des Klimawandels immer wichtiger“, sagt Tollmien. Dass solche Baustoffe noch nicht im Einsatz sind, schreiben die Studienmacher vor allem den tradierten Vorschriften in der Handwerksordnung zu. Das Regelwerk legt fest, welches Gewerk bestimmte Arbeiten durchführen darf. „Bei den intelligenten Materialien vermischen sich die Aufgabengebiete der Gewerke Betonbau, Sanitär-Heizung-Klima, Elektro und des Dachdecker-Handwerks“, stellt Lutz fest.

Schutz vor Hackern dringend nötig

Die trennscharfe Abgrenzung der Handwerksberufe voneinander sichert zwar die Qualität in jedem Bereich, bei den Anforderungen für den Klimaschutz ist sie jedoch ein Hindernis. „Damit schränken wir uns in Deutschland selbst ein“, kritisiert Lutz. Ein Ausweg könnte sein, in einem Betrieb mehrere Gewerke zu bündeln oder die Mitarbeiter in den jeweils benötigten Zusatzqualifikationen weiterzubilden.

Schulungen sind auch auf dem Gebiet der Cyber-Sicherheit nötig. Das Trendradar bewertet es als sehr dringlich, sich vor Hackern zu schützen, die es auf betriebsinterne Daten abgesehen haben. Handwerkschefs können sich an die Handwerkskammern wenden, um sich beraten zu lassen.