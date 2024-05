Als Chef eines Handwerksunternehmens müsste man am besten immer überall sein und am besten sofort. Alle Aufgaben selbst zu übernehmen, ist allerdings nicht möglich. Helfen könnte dabei ein Klon des Chefs. Geht nicht? Geht doch, sagt Experte Daniel Habich in diesem Workers Cast.

Von Jörg Mosler

Daniel Habich spricht im Workers Cast mit Jörg Mosler über die Möglichkeit, den Vertrieb zu digitalisieren. - © Jörg Mosler

Manchmal müsste man sich einfach klonen können, oder? Bei all der Aufgabenflut, die in einem Handwerksunternehmen mittlerweile anfällt, wäre es eine hervorragende Sache, wenn man den Chef klonen könnte. Und tatsächlich ist das inzwischen möglich. Wie es funktioniert und was ein digitaler „Chef-Klon“ alles kann, verrät Experte Daniel Habich in diesem Interview.

Den Vertrieb digitalisieren

Mit seinem Unternehmen Digital A-Team hat Habich den "Vertriebsbutler" entwickelt, der laut eigener Angaben Anfragen bearbeitet, während der Chef den Feierabend genießt. Wie das möglich ist und welche Aufgaben an einen Vertriebsbutler abgegeben werden können, erfahren Handwerksunternehmer in diesem Workers Cast.

