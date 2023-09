Interview mit Andreas Mertl: Automatisierung in der Praxis

Viele Handwerksunternehmer kennen es: Sie sind komplett ausgebucht, erhalten aber noch weitere Anfragen. Neben den Baustellen kosten vor allem Büroarbeiten Zeit, wie beispielsweise das Kundenmanagement. Wie das automatisiert werden kann, um viel Zeit zu sparen, berichtet Dachdeckermeister Andreas Mertl in diesem Workers Cast.

Von Jörg Mosler

Dachdeckermeister Andreas Mertl hat Kundenprozesse in seinem Betrieb beinahe komplett automatisiert. - © Jörg Mosler

Es klingt wie ein Traum vieler Unternehmer: Kundenprozesse automatisch steuern, Auftragsquote erhöhen und ganz viel Zeit sparen. Doch diese Vorstellung ist nicht nur zu schön, um wahr zu sein. Sie ist wirklich umsetzbar. Dachdeckermeister Andreas Mertl hat es in seinem Betrieb Mertl-Bedachungen in Freising möglich gemacht.

Tipps aus der Praxis

Mithilfe des Programms KlickTipp hat er das Kundenmanagement fast vollständig automatisiert. In dieser Podcast-Folge berichtet Mertl, wie er vorgegangen ist, was Unternehmer beachten müssen und welche Vorteile die Automatisierung wirklich bringt. Aus der Praxis im Handwerksbetrieb für die Praxis in anderen Betrieben gibt es viele wertvolle Tipps.

Das könnte Sie auch interessieren

Das Unternehmen: Mertl Bedachungen

Komplettlösung Mitarbeitergewinnung: handwerk-karriere.com