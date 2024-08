Digitalisierung ist Chefsache – aber nicht allein: Beim SHK-Betrieb Würschinger stellt Inhaber Jan Coenen die Prozesse sukzessive von analog auf digital um. Zur Seite steht ihm dabei sein junger Mitarbeiter Martin Jochim, der seine Ideen gemeinsam mit dem Team umsetzt.

Treiben die Digitalisierung voran: Jan Coenen (li.), Inhaber des SHK-Betriebs Würschinger, mit seinem Mitarbeiter Martin Jochim. - © Ilja Mess

Herr Coenen, Ihr Betrieb hat den Ruf, sehr modern zu sein. Wann haben Sie angefangen mit der Digitalisierung der Prozesse?

Jan Coenen: Vor gut zehn Jahren war ich an einem Punkt, an dem ich für die damalige Software-Lösung für unsere betrieblichen Prozesse keine Zukunft mehr gesehen habe. Daher habe ich das System komplett neu aufgesetzt und das alte Programm durch eine neue ERP-Software von KWP ersetzt, um die Weichen für die Zukunft zu stellen. Weil es zu mühsam gewesen wäre, die Daten vom alten ins neue Programm zu migrieren, fingen wir ganz bei null an. Jeden Kunden, der sich seit diesem betrieblichen Filmriss ab Januar 2014 bei uns meldete, haben wir neu angelegt und führen ihn seither mit zugehörigen Kontaktdaten, Projekten samt lückenloser Dokumentationen unserer Leistungen. Das läuft weitgehend automatisiert: Die Telefonanlage erkennt den Anrufer, verbindet sich mit dem ERP-System und zieht daraus alle Informationen zum Kunden und seinen Projekten, sodass unser Mitarbeiter am Telefon voll im Bilde ist. Der Kunde muss also gar nicht viel erklären und wird mit seinem Anliegen sehr schnell abgeholt.