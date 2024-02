Dass Photovoltaik-Anlagen steuerlich begünstigt sind und teilweise sogar ganz befreit, ist gesetzt. Der Staat will damit die Wärmewende vorantreiben. Nun hat das Bundesfinanzministerium einige Zweifelsfragen rund um die Steuerbefreiung von Photovoltaik-Anlagen in weiteren Schreiben geklärt. Welche Neuregelungen für Handwerksbetriebe relevant sind.

Von Eva Neuthinger

Kleine Photovoltaikanlagen bleiben einkommensteuerfrei. Die Voraussetzungen erklärt das Bundesfinanzministerium in relevanten Schreiben. - © Studio Harmony - stock.adobe.com

Photovoltaikanlagen können einkommensteuerfrei bleiben – abhängig von der Leistung der jeweiligen Anlage. Dies betrifft rückwirkend zum Jahresanfang 2022 jene, die eine maximale Bruttoleistung von 30 kWp erzielen. Bei größeren Anlagen – etwa auf Mehrfamilienhäusern – gilt eine Grenze von 15 kWp je Wohn- oder Gewerbeeinheit. Wenn Steuerzahler mehrere Photovoltaikanlagen betreiben, dürfen 100 kWp nicht überschritten werden.

Das Bundesfinanzministerium erläutert die Regeln zur Einkommensteuer und zur Umsatzsteuer in aktuellen Schreiben (BMF-Schreiben IV C 6 - S 2121/23/10001 :001 und BMF-Schreiben III C 2 - S 7220/22/10002 :013), da einige Fragen noch offen waren. Wichtige Details im Überblick, damit Immobilieneigentümer planen können und Handwerkschefs im Kundengespräch die Fakten parat haben.

Zur Einkommensteuer:

Investitionsabzugsbetrag: Seit 2022 gewährt das Finanzamt bei steuerfreien Photovoltaikanlagen keinen Betriebsausgabenabzug mehr. Damit entfällt auch der Investitionsabzugsbetrag. Unternehmer, die ihn bereits für die Anschaffung einer solchen Anlage gebildet haben, müssen ihn rückgängig machen – sie erhöhen damit ihren Gewinn.



Anlagenart: Nach dem neuen Schreiben bleiben Fassadenphotovoltaikanlagen sowie dachintegrierte Anlagen steuerfrei. „Soweit Handwerksunternehmer auf freier Fläche Anlagen errichten, ist dies nicht der Fall“, erklärt Christina Kiefer, Steuerberaterin der Kanzlei Wessler & Söhngen Steuerberatung GmbH in Wetter. Wichtig: Betreiber müssen nicht zwingend Eigentümer des Gebäudes sein. „Steuerbefreit sind neben der Einspeisevergütung auch von Mietern gezahlte Entgelte für Stromlieferungen und erhaltene Vergütungen für das Aufladen von Elektro- oder Hybridelektrofahrzeugen“, so Steuerberater Roland Stoerring von Wessler & Söhngen.

Zur Umsatzsteuer: