16.09.2020

Jetzt anmelden! Online-Talks: "Netzwerk Handwerk.DIGITAL"

Die Veranstaltungsreihe bzw. Networking-Event "Netzwerk Handwerk" der Internationalen Handwerksmesse (IHM), der Handwerkskammer für München und Oberbayern sowie Crafty gibt es jetzt auch virtuell als Online-Talks. Das alle vier Wochen stattfindende Digitalformat vermittelt Wissen und bietet Raum für Diskussionen über aktuelle Branchenthemen. handwerk magazin unterstützt die Talks exklusiv als Medienpartner. Jetzt anmelden und wertvolle Impulse mitnehmen!

Gemeinsam mit Experten und anhand erfolgreicher Beispiele aus der Praxis beleuchtet der "Netzwerk Handwerk"-Online-Ableger "Netzwerk Handwerk.DIGITAL" richtungsweisende Themen im Handwerk. - © GHM Gesellschaft für Handwerksmessen mbH Weitere Beiträge zu diesem Artikel Webinar-Reihe: "Digitalisierungsoffensive – das Handwerk digitalisiert sich"

Gemeinsam mit Experten und anhand erfolgreicher Beispiele aus der Praxis beleuchtet Netzwerk Handwerk.DIGITAL richtungsweisende Themen im Handwerk. Inspiriert sind die Themenschwerpunkte dabei von der Trendmap Handwerk, die 25+8 zentrale Trends im Handwerk bis ins Jahr 2025 aufzeigt. Die Netzwerk Handwerk-Veranstaltungen münden schließlich in einem großen Event auf der Internationalen Handwerksmesse (10. bis 14. März 2021) in München. Zielgruppe der gemeinsamen digitalen Veranstaltungsreihe der Internationalen Handwerksmesse (IHM), der Handwerkskammer für München und Oberbayern, Crafty und 100 Prozent Digital sind:

Handwerksunternehmer

Start-ups

Architekten

Planungsbüros

24. September 2020: Steuerhebel für Ihre digitale Transformation in bewegten Zeiten

Haben wir das alles im Griff? Was wird sich für unser Unternehmen, an unseren Arbeitsplätzen, in unseren Abläufen ändern müssen? Wie sicher können wir uns angesichts der gefühlt ständig wachsenden Komplexität der Aufgaben sein, unsere Geschäftsziele zu erreichen? Diese Fragen tauchen in Folge der Coronavirus-Krise auch im Handwerk auf.

Wer jetzt die richtigen Steuerhebel bedient, kann diese Gemengelage (aus)nutzen, um den digitalen Wandel in seinem Unternehmen umzusetzen und somit der neuen Normalität gelassen und erfolgreich zu begegnen. Viele Entscheider kommen historisch gesehen aus einer machthierarchischen Struktur (Pyramide). Diese „überholte“ Struktur ist aber gleichzeitig der Hebel, um andere Ansätze/Strukturen erfolgreich lebendig und wirksam werden zu lassen. Das heißt, sie müssen verstehen, dass sie in der neuen Struktur nicht verlieren, sondern gewinnen, weil sie zum Beispiel dynamischer ist oder die Verantwortung auf mehr Schultern verteilt wird.

Neue Strukturen und Entscheidungswege etablieren

Dafür gilt es, die Struktur zu hinterfragen, Verschwendungen aufzudecken und loszuwerden, kurze Entscheidungswege einzuführen, Entscheidungsverantwortung dorthin zu delegieren, wo sie sinnvollerweise liegen soll, weil dort die Erfahrung und das Können vorhanden sind, um gute Entscheidungen treffen zu können. Die Moderatoren und Teilnehmer des Online-Talks "Steuerhebel für Ihre digitale Transformation in bewegten Zeiten" lösen im Dialog anhand praktischer Beispiele unter anderem folgende Fragestellungen auf:

Welche Veränderungen kommen durch die Digitalisierung auf die Unternehmen des Handwerks zu?

Welche Veränderungsprozesse im Rahmen der Digitalisierung sind steuerbar?

In welchem Maße brauchen Mitarbeiter Aussicht auf Mitgestaltung der Digitalisierung?

Welche Bedeutung hat die Unternehmenskultur als Erfolgsfaktor für die Digitalisierung?

Der Online-Talk richtet sich an zukunftsoffene Inhaber- und Entscheider in Handwerksunternehmen. Die Teilnehmer können bzw. sollen sich aktiv an der Diskussion beteiligen! Unsere Gesprächspartner sind Praktiker und Experten in Personalunion.

Termin: 24. September 2020, 17.30 bis 19.00 Uhr

29. Oktober 2020: Wie der 3D-Druck das Handwerk erobert

3D-Druck wird laut Meinung vieler Experten erhebliche Auswirkungen auf verschiedene Handwerksbereiche, wie Beton- und Stahlbau oder Isolation, haben. Auch Planer und Architekten werden diese Technologie nutzen (müssen), um zum Beispiel genaue Modelle der geplanten Gebäude effizient anfertigen zu können. Und letzten Endes ermöglicht der 3D-Druck die rasche und unkomplizierte Herstellung von dringend benötigten, auch komplexen Teilen aus einer mittlerweile enormen Vielfalt von Materialien.

Natürlich wird nicht jedes Handwerksunternehmen gleichermaßen von der 3-D-Druck-Technologie profitieren. Das eigene Tätigkeitsgebiet, besondere Anforderungen an Materialien, Stückzahlen und Komplexität der zu erstellenden Teile spielen eine Rolle bei der Entscheidung, ob ein 3D-Drucker angeschafft werden soll. Je nach herzustellenden Stückzahlen, erforderlichen Materialien oder im eigenen Unternehmen vorhandenem Know-how kann auch die Kooperation mit spezialisierten Geschäftspartnern sinnvoll sein, um Teile im 3D-Druck herzustellen. Die Moderatoren und Teilnehmer des Online-Talks "Wie der 3D-Druck das Handwerk erobert" lösen im Dialog anhand praktischer Beispiele unter anderem folgende Fragestellungen auf:

In welchen Handwerksbranchen können 3D-Drucker heute bereits eingesetzt werden?

Braucht der 3D-Druck spezielle Kenntnisse?

Ist es mit der Anschaffung eines 3D-Druckers alleine getan, oder braucht man auch einen 3D-Scanner und spezielle Software, die separat angeschafft werden müssen?

Welche Anforderungskriterien sollte ein Handwerksunternehmer vor der Investition in einen eigenen 3D-Drucker und die dazu gehörende Peripherie identifizieren?

Welche Vorteile bieten 3D-Druck-Serviceanbieter im Vergleich zur Eigeninvestition in die Technologie?

Der Online-Talk richtet sich an zukunftsoffene Inhaber- und Entscheider in Handwerksunternehmen. Die Teilnehmer können bzw. sollen sich aktiv an der Diskussion beteiligen! Unsere Gesprächspartner sind Praktiker und Experten in Personalunion.

Termin: 29. Oktober 2020, 17.30 bis 19.00 Uhr

26. November 2020: Digitale Arbeitskultur – Fördern Sie die Potenziale Ihrer Mitarbeiter bestmöglich!

Ein wichtiger Digitalisierungsschritt ist unter anderem, die Beziehungen zwischen und zu seinen Mitarbeitern zu betrachten. In diesen Beziehungen gibt es offene, aber auch versteckte Dynamiken und Vernetzungen. Über diese kann ein Handwerkschef seine Mitarbeiter motivieren und inspirieren – sowohl im handwerklichen Tagesgeschäft als auch beim Thema Digitalisierung!

Was die Mitarbeiter im Rahmen der Digitalisierung eines Unternehmens auf jeden Fall brauchen sind klare Absprachen und Regeln. Diese können vom Unternehmer selbst entwickelt, sollten aber im Dialog mit den Mitarbeitern implementiert werden. Unternehmer sollten ihren Mitarbeitern in Sachen Digitalisierung selbst ein Vorbild sein und digitale Arbeitsweisen aktiv vorleben. Anregungen – aber auch Kritik – ihrer Mitarbeiter sollten sie unvoreingenommen auf Sinnhaftigkeit prüfen und ernst nehmen. Die Mitarbeiter können dann sogar als "Treiber" der Digitalisierung eine wichtige Rolle in diesem Prozess übernehmen. Für eine effektive Digitalisierung ist es auch notwendig, die im Unternehmen bestehende Technologie laufend zu überprüfen und bestehende digitale Prozesse oder Arbeitsmethoden gemeinsam mit den Mitarbeitern bei Bedarf so zu verbessern, dass sie optimale Ergebnisse erzielen. Die Moderatoren und Teilnehmer des Online-Talks "Digitale Arbeitskultur – fördern Sie die Potenziale Ihrer Mitarbeiter bestmöglich!" lösen im Dialog anhand praktischer Beispiele unter anderem folgende Fragestellungen auf:

Wie verändert die Digitalisierung die Mitarbeiterkultur eines Unternehmens?

Sollte die Digitalisierung das gesamte Unternehmen – alle Abteilungen, Funktionen, Prozesse und Produkte, die Mitarbeiter – durchdringen?

Wie kann ein Unternehmen die in digitalen Zeiten veränderten Ansprüche von (potenziellen) Mitarbeitern, Fachkräften und Auszubildenden erfüllen?

In welcher Form können sich Unternehmen (und Unternehmer) damit auseinandersetzen, wie Inhalte zu entwickeln sind, welche Mitarbeiter wie zu beteiligen sind, wie entsprechende Entwicklungsprojekte im Rahmen der Digitalisierung gesteuert werden müssen?

Macht es Sinn, unternehmensexterne Expertise in die Digitalisierungsprozesse im Bereich Mitarbeiter einzubinden?

Der Online-Talk richtet sich an zukunftsoffene Inhaber- und Entscheider in Handwerksunternehmen. Die Teilnehmer können bzw. sollen sich aktiv an der Diskussion beteiligen! Unsere Gesprächspartner sind Praktiker und Experten in Personalunion.