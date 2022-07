Mitarbeitergewinnung: 5 Tipps, um in die Umsetzung zu kommen

Zu wenig Personal oder unpassendes Personal: Kaum ein Handwerksbetrieb klagt nicht immer wieder über den Fachkräftemangel. Schuld daran sind allerdings oft Probleme in der eigenen Mitarbeitergewinnung. Tipps, wie es besser klappt, gibt es in diesem Workers Cast.

Von Jörg Mosler

Jörg Mosler gibt Tipps, wie Unternehmer Mitarbeitergewinnung umsetzen können. – © Guido Rehme

Warum klagen die meisten Unternehmen über den Fachkräftemangel? Weil sie in der Mitarbeitergewinnung nicht in die Umsetzung kommen. Die Theorie ist oft bekannt, aber bei der Praxis hapert es noch. Damit sich das zukünftig ändert, gibt es in dieser Episode fünf Tipps, um wirklich ins Handeln zu kommen.

Anziehende Arbeitgeber punkten

Denn es gibt ein paar Faktoren, die Unternehmer davon abhalten, anziehende Arbeitgeber zu sein. Faktoren, die Auszubildende davon abhalten, sich diesen Betrieb auszusuchen oder Fachkräfte abhalten, sich zu bewerben. Dabei ist es gar nicht so schwierig, sich als attraktiver Arbeitgeber zu zeigen. Worauf es ankommt, verrät dieser Workers Cast.

Das könnte Sie auch interessieren

Blogartikel zu diesem Thema: joerg-mosler.de/blog/umsetzen