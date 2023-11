Um neue Mitarbeiter zu werben, braucht ein Betrieb Bekanntheit. Bekanntheit erlangt er über Multiplikatoren. Dazu zählen Unternehmer häufig neben Medien auch den bisherigen Mitarbeiterstamm. Was viele aber noch nicht erkannt haben ist, dass auch die Kunden dazu gehören. Warum das so ist, verrät dieser Workers Cast.

Von Jörg Mosler

Jörg Mosler verrät im Workers Cast, wie Kunden helfen können, neue Mitarbeiter zu finden. - © Stephan Minx

Sie kennen den Handwerksbetrieb und seine Mitarbeiter, sie haben Einblick in die Arbeit und sie sind im besten Fall sehr zufrieden mit all dem: Die Kunden eines Unternehmens verfügen über ein nicht zu unterschätzendes Wissen rund um den Betrieb. Dies könnten Chefs gut für die Mitarbeitersuche nutzen – die meisten tun es aber noch nicht.

Unterschätzter Multiplikator

Denn Kunden sind der am stärksten unterschätzte Faktor in der Mitarbeiter- und Azubigewinnung. Ganz einfach deshalb, weil Kunden der größte Multiplikator sind. Es handelt sich um die größte Zahl an Menschen, die mit dem Unternehmen in Kontakt kommt. Wie genau Unternehmer das auf ganz einfache Weise nutzen, um Werbung für sich als Arbeitgeber zu machen, erfahren sie in dieser Podcast-Folge.

