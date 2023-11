Um neue Mitarbeiter zu gewinnen, verfassen Handwerksunternehmer Stellenanzeigen, schreiben Posts und stellen Videos online. Viele werden richtig kreativ, was toll ist. Allerdings sollten sie sich zuvor noch eine Frage stellen, um erfolgreich sein zu können. Welche das ist, verrät dieser Workers Cast.

Von Jörg Mosler

Bianca Traber, Beraterin bei Fachkräftemangel, spricht mit Jörg Mosler über Quellen für neue Mitarbeiter im Handwerk. - © Jörg Mosler

Kreativ sein, neue Wege gehen, etwas wagen: Solche Vorsätze haben Handwerksunternehmer im Zuge der Mitarbeitersuche vermutlich schon häufig gefasst. Denn auf zu wenige Fachkräfte kommen zu viele freie Stellen. Da muss man sich von anderen abheben. Allerdings kommt es bei der Suche nach Personal nicht nur darauf an, den richtigen Weg zu gehen, sondern ihn erst einmal zu finden.

Die Frage ist: Woher nehmen?

"Denke nicht in Maßnahmen, sondern in Quellen." Das ist der Appell der aktuellen Interviewpartnerin Bianca Traber, Expertin im Thema Fachkräftemangel und Mitarbeitersuche. Statt sich zu fragen, ob sie lieber in die Tageszeitung gehen oder Anzeigen im Netz schalten, sollten sich Unternehmer zuerst Gedanken über die Quellen machen, die neue Mitarbeiter bringen können. Wie das genau funktioniert und vor allem welche Quellen es gibt, ist in diesem Podcast zu hören.

