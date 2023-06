Immer wieder zeigt sich: Handwerksbetriebe benötigen dringend neue Mitarbeiter. Und zwar sofort. Allerdings ist genau das beinahe unmöglich, wenn Chefs nicht schon zuvor etwas dafür getan haben. Was Unternehmer anders machen sollten, verrät dieser Workers Cast.

Von Jörg Mosler

Spannende Ideen und Inspiration bieten die "Workers Cast"-Podcasts. - © Guido Rehme

„Wir brauchen jetzt sofort Verstärkung!“ Das ist eine Aussage, die in der letzten Zeit Unternehmer in vielen Gesprächen deutlich gemacht haben. Denn viele Chefs warten, bis dringend Not am Mann ist, und gehen erst dann auf die Mitarbeitersuche. Dann schalten sie Anzeigen und fragen herum, doch in den meisten Fällen finden sie keine Mitarbeiter – oder oft nur unpassende. Dieses Vorgehen kann für den Betrieb ein großes Problem werden, wenn sich nichts ändert.

Langfristig planen

Das ist schade, denn es ist nicht unmöglich, kurzfristig neue Mitarbeiter zu finden. Allerdings nur, wenn Chefs langfristig etwas dafür tun. Dabei geht es – wie so oft – darum, sich als Arbeitgeber präsent und begehrt zu machen. Und das dauert. Doch wenn es gelingt, dann angeln sich diese Unternehmer auch neue Angestellte. Und zwar sofort. Mehr Infos zur Umsetzung gibt diese Podcast-Folge.

