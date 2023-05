Sie kosten Geld und sollen Erfolg bringen – sprich neue Mitarbeiter anziehen: Stellenanzeigen sind sehr wichtig für Handwerksunternehmer. Doch worauf kommt es bei erfolgreichen Inseraten an? Unter anderem auf die Formulierung. Was Chefs dabei vermeiden sollten, verrät dieser Workers Cast.

Von Jörg Mosler

Jörg Mosler über Formulierungen, die nicht in Stelleninserate gehören. - © Stephan Minx

Wer auf der Suche nach neuen Mitarbeitern und Auszubildenden ist, der stellt in der Regel Stellenanzeigen in die Medien. Dadurch erhoffen sich die Chefs, passende Jobsuchende anzuziehen. Doch leider machen viele dabei immer wieder die gleichen Fehler. Inserate sind langweilig und die Formulierungen nichtsagend. Dann ist es kein Wunder, wenn sie keinen Erfolg bringen.

Anziehen und ansprechen

Es gibt einfach Dinge, die nicht in Stellenanzeigen hineingehören. Denn diese Formulierungen lassen den Betrieb nicht als Arbeitgeber herausstechen und ziehen keine Menschen an. Die Inserate kosten dann nur Geld, bringen aber keine Bewerbungen. Welche Formulierungen das sind und durch welche die Unternehmer sie am besten ersetzen, erfahren sie in dieser Podcastfolge.

