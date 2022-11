Stellenanzeigen: So schreiben Sie Texte, die neue Mitarbeiter überzeugen

Um neue Mitarbeiter zu gewinnen, müssen Unternehmer zuerst einmal Menschen ansprechen. Dafür müssen die Chefs aber zuerst einmal Texte produzieren. Und dafür wiederum benötigen sie eine gute Argumentation. Worauf es ankommt, verrät dieser Workers Cast.

Von Jörg Mosler

Um Fachkräfte zu gewinnen, sollten Unternehmer sich auf ihre Texte achten. – © Behrendt und Rausch

Es gibt zwei argumentative Richtungen, um neue Mitarbeiter vom eigenen Unternehmen zu überzeugen. Eine dieser Richtungen ist um ein Vielfaches stärker als die andere. Interessanterweise wird die stärkere Argumentation jedoch kaum in Texten für die Mitarbeitergewinnung genutzt. Warum das so ist und über welche Argumentationen es überhaupt geht, hörst du in dieser Podcast-Folge.

Emotionen als Schlüssel

Um Menschen so anzusprechen, dass sie aufmerksam werden und sich für einen Betrieb interessieren, braucht es vor allem eines: Emotionen. Denn Unternehmer, die diese beim potenziell zukünftigen Mitarbeiter ansprechen, haben bessere Chancen, eine Fachkraft zu finden. Doch hierbei gibt es etwas zu beachten. Was das ist, verrät dieser Workers Cast.

Das könnte Sie auch interessieren

Mitarbeitergewinnung Masterclass: Warteliste

Komplettlösung Mitarbeitergewinnung: handwerk-karriere.com