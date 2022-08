Bei der Fachkräftegewinnung kommt es häufig zu Konkurrenzdenken: Wer zahlt mehr? Wer bietet mehr? Wer umwirbt besser? Dabei sollte es um etwas ganz anderes gehen. Worum genau, das verrät dieser Workers Cast.

Von Jörg Mosler

Auf einen Faktor kommt es bei der Mitarbeitergewinnung laut Jörg Mosler besonders an. – © Behrendt und Rausch

Die letzte Episode vor der Sommerpause möchte ich mit einem Zitat abschließen. Es stammt von einem der größten Rock-Stars überhaupt und beschreibt wunderbar, worum es in der Mitarbeitergewinnung wirklich geht: Und zwar um die Persönlichkeit!

Vergleiche sind der falsche Ansatz

So einige Handwerksunternehmer gehen die Mitarbeitersuche so an, dass sie sich immer wieder mit anderen Arbeitgebern vergleichen. Häufig passen sie dann Bezahlung, Benefits, Verträge dementsprechend an. Dabei vergessen sie allerdings, dass ein Faktor noch viel wichtiger ist als diese Kriterien. Worauf es vor allem ankommt, erfahren sie in dieser Podcast-Folge.

