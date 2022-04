Die kurze Arbeitshose Work21 Bermuda bietet ein ausgeklügeltes Taschenkonzept: die flexible Zollstocktasche, Gesäßtaschen mit und ohne Reißverschluss sowie eine Stretch-Handyinnentasche bieten genug Platz für Werkzeug und Co. Die vorderen Taschen sind mit Cordura verstärkt, damit spitze Gegenstände den Stoff nicht beschädigen. Stretchzonen an Bund, Gesäß und Schritt sorgen für Bewegungsfreiheit. Weitere Details, wie Schnitt und Gürtelschlaufen, sind an Militärkleidung angelehnt und für den Einsatz in Extrem­bedingungen ausgelegt. In der Work21-Kollektion sind zudem eine Arbeitsjacke, Weste, lange Arbeitshose sowie Latzhose erhältlich – jeweils in den Farben Black, Navy und Brown. Alle Teile bestehen aus 65 Prozent Polyester und 35 Prozent Baumwolle und sind bei 60 Grad Celsius waschbar.

Haix