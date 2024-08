Das Handwerk hat schon seit einiger Zeit mit dem anhaltenden Fachkräftemangel zu kämpfen. Um offene Stellen zu besetzen, ist es längst nicht mehr ausreichend, eine Ausschreibung in Jobbörsen zu veröffentlichen. Mit TikTok erreichen Chefs potenzielle Kandidaten.

Von Marvin Flenche

TikTok-Videos helfen Handwerksbetrieben sowohl bei der Mitarbeitergewinnung als auch bei der Kundenbindung. - © stanis88 - stock.adobe.com

Neuerdings kommen neben dem Fachkräftemangel weitere Schwierigkeiten hinzu, die der Branche Probleme bereiten. Aufgrund der deutlich gestiegenen Lebenshaltungskosten prüfen potenzielle Kunden Konditionen viel kritischer – auch hier müssen die Handwerksunternehmen also zunehmend Werbemaßnahmen ergreifen.

Ein Portal, das zur Bewältigung beider Herausforderungen geeignet ist, ist TikTok. Gerade jungen Menschen ist es wichtig, sich mithilfe der digitalen Präsenz ein Bild von dem Handwerksbetrieb zu machen, bei dem sie arbeiten möchten. Auch potenzielle Kunden lassen sich immer wieder von TikTok inspirieren und werfen einen Blick auf die Videoclips. Wie die Videoplattform für diese Zwecke effektiv genutzt werden kann, erfahren Sie hier;

Besseres Employer Branding mit TikTok-Videoclips

Employer Branding oder Markenbildung ist der Versuch von Unternehmen, die Merkmale des Betriebs besonders hervorzuheben, die sie von Konkurrenten unterscheiden. Diese Alleinstellung soll es potenziellen Kunden und Mitarbeitern erleichtern, sich für den Betrieb zu entscheiden.

Besonders positive Auswirkungen auf die Markenbildung hat Content in Videoclipform, da sich hier überaus umfassende Informationen kurz und knackig zusammenstellen lassen. Dabei ist es nicht notwendig, in teure Ausrüstung zu investieren, um ausschließlich professionelle Hochglanzvideos zu präsentieren; wichtiger ist in diesem Zusammenhang die Authentizität der Inhalte.

Geeignete Inhalte für TikTok-Videoclips

Die möglichen Inhalte für die Videoclips sind dabei vielfältig und können sowohl auf potenzielle Mitarbeiter als auch auf Kunden zugeschnitten werden. Um potenzielle Mitarbeiter vom eigenen Unternehmen zu überzeugen, eignet sich etwa die Vorstellung von durchgeführten Projekten und einzelnen Teammitgliedern oder Clips, in denen die Atmosphäre am Arbeitsplatz deutlich wird. Für die Kunden hingegen sind Videoclips über die Herstellung der einzelnen Produkte interessanter.

Ein Möbelhaus kann beispielsweise im Kurzvideo erläutern, welche Abläufe bis zur Inszenierung eines Möbelstücks im Verkaufsraum hinter den Kulissen ablaufen. Auf diese Weise wird eine Verbindung zum Kunden geschaffen und das Vertrauen in den Betrieb gestärkt. TikToks eignen sich darüber hinaus dafür, den eigenen Expertenstatus darzustellen. Das kann man beispielsweise erreichen, indem man Videos mit Ratschlägen, DIY-Projekten oder eigens hergestellten Produkten veröffentlicht. Am Ende geht es immer darum, mit seinen Videos im Kopf der Nutzer zu bleiben.

Tipps und Lösungshilfen für Ihren unternehmerischen Erfolg Erfahren Sie in unserem kostenlosen Newsletter, wie Sie Ihren Betrieb noch erfolgreicher machen können.

Erfahren Sie in unserem kostenlosen Newsletter, wie Sie Ihren Betrieb noch erfolgreicher machen können. E-Mail-Adresse *

Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung für Newsletter.









CAPTCHA

Wie geht man auf TikTok richtig vor?

Um auf TikTok eine große Reichweite zu erzielen, sollten Handwerksbetriebe die Dynamik der Plattform nutzen und alle Möglichkeiten ausschöpfen:

Die gezielte Verwendung relevanter Hashtags ist hierbei von großer Bedeutung, da sie die Sichtbarkeit der Inhalte erhöht und neue Zielgruppen erreicht. Hashtags helfen dabei, die Videos in den Suchergebnissen und auf den Entdecken-Seiten der Nutzer hervorzuheben, wodurch Handwerksbetriebe ihre Reichweite erweitern und potenzielle Kunden ansprechen können.

Ein weiterer effektiver Ansatz ist die Teilnahme an Challenges. Diese bieten eine hervorragende Gelegenheit, die eigene Kreativität unter Beweis zu stellen und sich von der Konkurrenz abzuheben. Challenges sind bei TikTok-Nutzern besonders beliebt und können dazu beitragen, die Aufmerksamkeit auf den eigenen Betrieb zu lenken.

Ein zentraler Aspekt der TikTok-Dynamik ist außerdem die Interaktion mit den Followern. Durch das Beantworten von Kommentaren, das Stellen von Fragen und das Einbeziehen der Community in die Inhalte entsteht ein Dialog, der die Bindung zur Zielgruppe stärkt. Die aktive Interaktion fördert das Engagement und kann dazu führen, dass die Videos häufiger geteilt und geliked werden.

Schließlich ist es wichtig, regelmäßig neue Videos hochzuladen. Eine langfristige Content-Strategie hilft dabei, kontinuierlich interessante Inhalte zu liefern und die Follower immer wieder an den Betrieb zu erinnern.

Best-Practice-Beispiele auf TikTok Zahlreiche Handwerksbetrieben haben bereits das große Potenzial erkannt, das auf TikTok wartet. Sie gehen mit gutem Beispiel voran und mischen die Handwerkszene mit erfrischenden TikToks auf. Vorreiter sind unter anderem: die Anlagenmechanikerin Sandra Hunke, die unter anderem Einblicke in die Arbeit im Handwerk gibt – mit viel Humor. Die.Tischlerin, die als gelernte Tischlerin Tischler-Fakten und Tipps auf packende Weise teilt. etstrassburg (Elektrotechnik Straßburg), die mit ihren TikToks Aufklärung über Photovoltaik-Anlagen betreiben und dabei immer wieder authentische und lustige Videos über ihren Arbeitsalltag veröffentlichen.

Fazit:

Die Videos zeigen, wie man auf moderne Weise Menschen dem Handwerk näher bringen kann. Zwar lassen sich über TikTok derzeit keine planbaren Abschlüsse erzielen, dennoch bietet die Plattform eine ausgezeichnete Möglichkeit, Aufmerksamkeit zu erregen und im Gedächtnis der Interessenten zu bleiben. Potenzielle Kunden oder Mitarbeiter, die regelmäßig fesselnde Videoclips eines Handwerksbetriebs auf TikTok sehen, erinnern sich daran, wenn sie einen attraktiven Arbeitgeber oder Dienstleister suchen. Daher ist es wichtig, TikTok – zusätzlich zu klassischen Methoden wie bezahlten Werbeanzeigen – in die eigene Marketingstrategie zu integrieren.