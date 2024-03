Habe ich genug Likes? Habe ich genug Follower? Lade ich genug Content hoch? Viele Creator leiden zunehmend unter dem Druck, den die sozialen Medien auf sie ausüben. In der 60. Folge seines Podcast "Social Handwerk" erklärt Felix Schröder (@gipserfelix), wie er ganz persönlich den Erfolgsdruck spürt und gelernt hat, damit umzugehen.

Von Felix Schröder (@gipserfelix)

Viele Creator leiden unter dem Druck, den die Social-Media-Welt auf sie ausübt. Felix Schröder (@gipserfelix) weiß ganz genau, wie akut dieses Thema ist. - © Willi Schröder GmbH (@gipser.willi.schroeder)

In dieser Folge möchte ich über meine ganz persönlichen Erfahrungen zum Thema "Druck in Social Media" sprechen und wie ich gelernt habe, damit umzugehen. Natürlich unterhalte ich mich auch mit vielen weiteren Personen aus der Social-Media-Szene darüber und weiß deshalb ganz genau, wie akut dieses Thema ist.

Algorithmen kommen und gehen

Was man sich in Sachen Erfolgsdruck in den sozialen Netzwerken immer wieder vor Augen halten muss: Egal wie gut der Content ist, man ist immer auch ein bisschen abhängig vom Algorithmus. Deswegen sollte sich auch nicht zu sehr einen Kopf machen, sollte es mal nicht so laufen wie gewünscht. Es kommen ganz sicher auch wieder bessere Tage.

Nur mit guter Stimmung produzieren

Außerdem ist die persönliche Laune wichtig! Insbesondere wenn man kreativ sein will, stört schlechte Stimmung ganz besonders. So kann niemand wirklich guten Content produzieren. Content, der die Menschen weiterbringt.

Deshalb ist es auch in Zeiten, in denen es nicht so gut läuft, wichtig, sich mit positiven Dingen zu beschäftigen. Ich kann aus langjähriger Erfahrung sagen, dass mir diese Vorgehensweise immer hilft. Auch wenn mir Erfolg und Ehrgeiz wichtig sind, sollten das niemals den Rest des Lebens zerstören.

Ausgleich suchen

Auch wenn man in Phasen mit schlechter Laune und wenig Kreativität keinesfalls anfangen sollte, weniger für seinen Erfolg zu arbeiten, muss man trotzdem immer aufpassen, sich in seiner Freizeit mit anderen Tätigkeiten und Inhalten zu beschäftigen. Dieser Ausgleich ist enorm wichtig. Die Ablenkung dadurch hilft mir oft entscheidend weiter.

Viel Spaß mit der aktuellen Folge meines Podcasts „Social Handwerk“ und der Umsetzung meiner Tipps! Alle Folgen des Podcasts findet ihr gesammelt auf der Themenseite „Social Handwerk“ – der Podcast von Felix Schröder (@gipserfelix).