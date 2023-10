Unser Podcaster Felix schröder (@gipserfelix) ist nicht nur Social-Media-Experte, sondern auch Creator, Influencer und vor allem Handwerker. Da fragen sich viele User und Follower: "Wie schafft er das alles gleichzeitig?" Die Antwort gibt er in der 55. Folge seines Podcast "Social Handwerk".

Von Felix Schröder (@gipserfelix)

Die Zeitmanagement-Lösung für den vielbeschäftigten Felix Schröder (@gipserfelix): Tägliche Routinen, die Spaß machen. - © Willi Schröder GmbH (@gipser.willi.schroeder)

In dieser "Social Handwerk"-Folge stelle ich meinen Alltag vor. Immer wieder fragen mich nämlich die Menschen: "Wie bekommst Du nur alles unter einen Hut?". Daher habe ich mir mal die Mühe gemacht, jede einzelne Minute meines Tages zu dokumentieren. Die Quintessenz daraus möchte ich hier mitteilen:

Routinen geben Sicherheit

Zunächst einmal besteht der Großteil meines Tages aus Routinen. Ich muss sagen, dass Routinen mich in meinem Leben sehr weitergebracht haben und in vielen Situationen Sicherheit geben. Aber natürlich gibt es auch Tage, an denen alles anders läuft – hierfür ist eines dann ganz wichtig: Das Wohlfühlen!

Routinen müssen Spaß machen

Klar, jeder muss seine eigenen Routinen finden und es gibt dabei auch kein richtig oder falsch. Aber: Wenn gewisse Routinen Spaß machen, ist die Chance auch viel höher, dass sie eingehalten werden.

Inspiration für Routinen suchen

Wichtig ist bei meinem Alltags auch das "Warum": Woher nehme ich die Inspiration für Routinen? Hier ist meine Antwort: Inspirationen für meine Routinen finde ich insbesondere in der Sport- und Social-Media-Welt. Gerade für ersteres gilt: Ein gesunder Körper ist auch ein gesunder Geist – und das ist die wichtigste Erkenntnis aus meiner "Alltags-Dokumentation".

