Nicht nur auf der Baustelle kann man sich überarbeiten, auch in den sozialen Medien ist zu viel Arbeitszeit ungesund. Sowohl Influencer als auch User nutzen Social Media so intensiv, dass sich Felix Schröder (@gipserfelix) die Frage stellt, ob Stress durch die sozialen Netzwerke zum gesundheitlichen Problem werden kann. In dieser Podcast-Folge von „Social Handwerk“ erklärt er, wie Sie Social Media achtsam nutzen.

Von Felix Schröder (@gipserfelix)

Felix Schröder (@gipserfelix) ist überzeugt: Die Dosierung ist bei Social Media entscheidend. – © Willi Schröder GmbH (@gipser.willi.schroeder)

Wie viel ist eigentlich „zu viel“? Bin ich süchtig? Könnte ich meine Zeit nicht sinnvoller nutzen als rund um die Uhr in den sozialen Medien unterwegs zu sein? Diese Fragen hat sich wohl schon jeder User, aber auch Influencer, gestellt. Auch ich.

Die Dosierung ist entscheidend

Halte ich Social Media deshalb aber für teuflisch oder böse? Natürlich nicht! Meine Meinung: Wie bei fast allem im Leben ist die Dosierung entscheidend. Und genau darum soll es in dieser Podcast-Folge gehen.

Disziplin verhindert Sucht

Es ist nämlich wie bei einer Diät: Genauso wie beim Abnehmen funktioniert auch beim Thema Social-Media-Konsum nichts ohne eine ordentliche Portion Disziplin. Zeit in den sozialen Netzwerken zu verbringen ist absolut in Ordnung – wenn dabei sinnvolles passiert. Content kreieren etwa oder sich durch Content weiterbilden ist völlig ok, sich fünf Stunden am Tag Katzen-Videos anzuschauen aber eher weniger. Welche Inhalte wann, wie und warum konsumiert werden, ist vor allem eine Frage der Dosierung. Und diese stimmt nur mit einer gehörigen Portion Disziplin.

Viel Spaß mit der aktuellen Folge meines Podcasts „Social Handwerk“ und der Umsetzung meiner Tipps! Alle Folgen des Pocasts finden Sie gesammelt auf der Themenseite „Social Handwerk“ – der Podcast von Felix Schröder (@gipserfelix).