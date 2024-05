Effizientes Arbeiten hat nichts mit viel Zeit zu tun, findet Kolumnistin Maren Jopen. Für die Unternehmerin, die Frauen beim Weg in ihre Selbstständigkeit unterstützt, hat sich die 25:5-Regel etabliert: 25 Minuten arbeiten, fünf Minuten Pause. Diese Zeitplanung mit Pomodoro-Technik ermöglicht, sich aufs Wesentliche zu konzentrieren – und schafft damit eine wichtige Basis für den Erfolg als Gründerin im Handwerk.

Kluges Zeitmanagement – auch mit Hilfe der Pomodoro-Technik – ist sehr wichtig beim Gründen. - © Brian Jackson - stock.adobe.com

Wie so oft sehnen wir uns nach mehr Zeit, um endlich mal richtig aufzuräumen, etwas Neues zu lernen, eine Gründung in Angriff zu nehmen und so weiter. Und dann ist die Zeit da und wir kommen nicht zu Potte.

Vor einiger Zeit bin ich frühzeitig aus dem Urlaub zurück gefahren, weil ich dringend einige Dinge im Büro fertig machen wollte. Ich war also alleine Zuhause und hatte Zeit. Bis ich mal am Computer saß, war es 10.00 Uhr. Bis ich mich sortiert hatte, 10.30 Uhr. Und um 10.45 Uhr meldete sich bereits das erste Hüngerchen und ich warf einen Blick in den Kühlschrank. So ging es dann munter weiter. Erst fand ich es gar nicht schlimm, denn ich hatte ja Zeit.

Mehr schaffen in weniger Zeit

Erst als ich dann gegen 14.00 Uhr frustriert am Rechner saß und so gut wie nix geschafft hatte, wachte ich im wahrsten Sinne des Wortes auf. Der Tag war schon halb rum. Der Gedanke, dass ich bei dem Schneckentempo auch hätte im Urlaub bleiben können, trieb mir die Tränen in die Augen. Ich kam zur Besinnung und erinnerte ich mich an meine eigenen Worte. Worte, die ich gebetsmühlenartig wiederhole, insbesondere, wenn mich jemand fragt, wie denn bitteschön Teilzeit-Unternehmertum funktionieren soll. Die einzig wahre Antwort: Arbeit dehnt sich in der zur Verfügung stehenden Zeit aus wie Kaugummi.

Ist die Zeit etwas knapp, setzen wir uns in dieser wenigen Zeit konzentrierter hin und bekommen oftmals komischerweise mehr geregelt, als wenn wir die doppelte Zeit zur Verfügung haben. Was tat ich also? Ich begrenzte meine Zeit wieder. Ich stellte mir den Wecker auf 25 Minuten, arbeitete in dieser Zeit voll konzentriert, machte fünf Minuten Pause, stellte den Wecker wieder auf 25 Minuten und so ging es dann munter weiter. Von dieser sogenannten Pomodoro-Technik liest man öfter mal.

Der Wert von begrenzter Zeit

Das Konzept der begrenzten Zeit ist nicht nur für den Umgang mit Überstunden oder plötzlich gewonnener Freizeit relevant. Gerade für Frauen im Handwerk, die über eine Gründung nachdenken, spielt die effektive Nutzung ihrer Zeit eine entscheidende Rolle. Wenn Sie darüber nachdenken, den Sprung in die Selbstständigkeit zu wagen, ist es wichtig zu verstehen, dass "mehr Zeit" nicht automatisch mehr Produktivität bedeutet. Vielmehr ist es die Fähigkeit, die verfügbare Zeit optimal zu nutzen, die den Unterschied ausmacht.

Die Pomodoro-Technik, die ich selbst verwende, ist eine einfache Methode, um produktiver zu arbeiten. Durch das Setzen eines Timers und die Aufteilung der Arbeit in fokussierte Intervalle von 25 Minuten, gefolgt von kurzen Pausen, können Sie Ihre Konzentration und Ihre Effizienz steigern.

Herausforderungen und Chancen der Selbstständigkeit

Für Frauen, die im Handwerk gründen wollen, sind Zeitmanagement und Fokussierung besonders wichtig. Eine Selbstständigkeit erfordert oft Flexibilität und die Fähigkeit, verschiedene Aufgaben effektiv zu jonglieren. Dies kann jedoch zu Überlastung führen, wenn keine klaren Grenzen und Zeitmanagement-Strategien vorhanden sind.

Die Realität ist, dass weniger Zeit oft zu mehr Fokus und Effizienz führt. Wenn Sie sich selbstständig machen möchten, sollten Sie sich auf die Qualität Ihrer Arbeitszeit konzentrieren, anstatt auf die Menge. Das kommt Frauen, die in Teilzeit gründen möchten, oftmals sehr entgegen.

Schlussgedanken

Denken Sie daran, dass es nicht immer die Menge an Zeit ist, die Sie zur Verfügung haben, sondern wie Sie diese Zeit nutzen. Eine kluge Zeitplanung und die Fähigkeit, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, sind entscheidend für Ihren Erfolg als Gründerin im Handwerk.

Ich hoffe, diese Gedanken helfen Ihnen bei Ihrer Entscheidung und Ihrer zukünftigen Unternehmung. Bei Fragen melden Sie sich gerne unter maren.jopen@jopenau.de oder schauen mal auf unsere Website jopenau.de vorbei.