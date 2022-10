Friseurhandwerk in der Energiekrise: So stellen Sie Ihr Business zeitgemäß auf

Die Kaufzurückhaltung ihrer Kunden, die wegen der hohen Energie- und Lebenshaltungskosten sparen, bergen Chancen für neues Wachstum – findet Marie Luise Fleck, Inhaberin des Salons „Natur Haar Energie Praxis“ in Assling bei Rosenheim. Sie glaubt: „Jede Krise eröffnet Möglichkeiten, das eigene Tun zu überdenken.“

Von Irmela Schwab und Marie Luise Fleck

In jeder Krise gibt es die Chance, das eigene Business neu auszurichten. – © Calado – stock.adobe.com

Den Zeitgeist aufgreifen

Jede Zeit hat ihren eigenen Lebensstil und setzt eigene Trends. In den vergangenen Jahren wünschen sich viele Menschen einen nachhaltigeren und bewussteren Lebensstil. Dieses Bedürfnis im Einklang mit sich selbst und der Natur zu leben, möchte ich mit meinem Salon bedienen. Ich habe es mir daher zum Ziel gesetzt, als ganzheitliche Friseurin und Energetikerin meine Kunden darin zu bestärken, ihre Werte zu erkennen und zu leben und ihnen nicht zuletzt darüber zu einem ganzheitlichen, gesünderen, strahlenden Aussehen zu verhelfen. Dazu zählt auch sie zu beraten, wie sie ihr Haar mit weniger Chemie und stattdessen mit natürlichen Produkten behandeln. Muss es wirklich immer die Tönung oder Farbe sein? Oder möchte ich doch meinen natürlichen Farbton, auch wenn er grau ist, zulassen? Natürlich verwende ich dazu in meinem Salon „Natur Haar Energie Praxis“ auch pflanzliche Haarprodukte.

Authentisch sein

Als Geschäftsführerin meines Salons möchte ich auch das tun, wovon ich persönlich überzeugt bin. Ich stehe voll und ganz hinter der Ausrichtung als Naturfriseur und möchte meine Kunden dahingehend gut beraten und aufklären. Die meisten sind von der Industrie jahrelang durch Werbung und Konsum geprägt und wissen häufig nicht, welche Auswirkungen chemische Produkte auf Haar, Haut und Körper haben.

Das Geschäftsmodell überdenken

In der aktuellen Krisenzeit halten sich auch bei mir die Kunden zurück oder verschieben ihren Friseurbesuch, weil sie ihr Geld zusammenhalten möchten. Ich versuche jedoch gerade in Krisenzeiten meinen Optimismus zu bewahren und den Blick aufs große Ganze zu lenken – denn häufig ist vieles nur eine Frage des Blickwinkels. Da hilft es sich zu fragen: Brauche ich bestimmte Dinge wirklich oder geht es auch anders? Mir geht es darum, dass man sich als Betriebsinhaber und auch persönlich nicht mental begrenzt und deswegen mögliche – vielleicht sogar sehr schöne – Alternativen gar nicht wahrnimmt. Mit Optimismus und Offenheit lassen sich viele Dinge in einem neuen Licht und ins Leben bringen. Ich bin mir sicher, dass jede Krise Möglichkeiten eröffnet, das eigene Tun zu überdenken. Die Frage, die ich mir stelle lautet: Wozu tue ich was für wen? Darüber finde ich zu meinen eigenen Werten und zu meiner eigenen Positionierung.

Die eigene Nische finden

Als Handwerker sind wir wie Kreative und Künstler: Unsere Energie kommt aus dem Bauch, nicht aus dem Kopf. Unsere Branche ist unheimlich erfinderisch und vielfältig, daher gibt es Platz für viele verschiedene Geschäftsideen – so viel wie es Menschen gibt, die das Angebot annehmen. Auch in Zukunft eröffnen uns Trends die Möglichkeiten, neue Marktnischen zu finden.

Zukunftsfeld Gesundheit

Unser Haar ist Helm, Schutz und Maske zugleich. Wenn es brüchig und dünn ist oder gar ausfällt, stimmt häufig etwas nicht. Friseure treten bei der Analyse des Haars damit gleich als Gesundheitsberater auf – und werden das aufgrund des Trends zu mehr Nachhaltigkeit und Natürlichkeit künftig noch mehr. Um den Kunden wieder zu gesundem und vitalem Haar zu verhelfen, weisen Friseure sie auf mögliche Auslöser wie mentalen oder emotionalen Stress hin. Beim Arzt die Blutwerte untersuchen zu lassen, hilft frühzeitig mögliche Krankheiten aufzuspüren. Als Energieberaterin zeige ich meine Kunden auch darin, wie sie zu mehr Wohlbefinden und Selbstliebe gelangen können, um sich gesund zu entfalten.