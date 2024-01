Die Zukunft gestalten: Der „Seifriz“-Transferpreis 2024 zeichnet vier innovative Kooperationen zwischen Handwerks­betrieben und Wissenschaft aus. Die Siegerprojekte im Detail.

Die Erwartungen waren groß – und die Innovations-Tandems haben geliefert. Die Rede ist vom renommierten Transferpreis „Seifriz“, der gleich zum Jahresstart vier innovative Kooperationen zwischen Handwerksbetrieben und Wissenschaft prämiert.

„Ich traue dem Handwerk eine Menge zu“, hatte Professor Michael Auer, Vorstand der Steinbeis-Stiftung und Vorsitzender der „Seifriz“-Jury, zum Start der aktuellen Ausschreibung gegenüber handwerk magazin erklärt. Der Preis sei gerade in der heutigen Zeit so wichtig, weil er positive Beispiele auszeichnet – die investieren und ein Risiko eingehen.

Auer: „Zudem finde ich es wichtig zu zeigen, dass man heute Zukunft denkt, vorbereitet und realisiert.“ Und der Experte für Wissenstransfer sollte nicht enttäuscht werden – so das Fazit der Jurysitzung.

Nach intensiver Diskussion der Shortlist setzten sich aus den 21 eingereichten Bewerbungen ein KI-gestützter Ernteroboter, besondere Spulen für Windkraftanlagen und eine vielleicht sogar kleine Revolution für verträgliche Backwaren als Sieger durch. Zudem konnte ein Überflutungsschutzsystem den neuen, von der IKK classic gestifteten Sonderpreis für ganzheitliche Nachhaltigkeit abräumen.

„Jetzt haben wir wieder vier neue, ganz konkrete Beweise, dass das Handwerk die Zukunft gestaltet. Und es begeistert und fasziniert mich zu sehen, welche großartigen Innovationen Handwerksbetriebe vorantreiben“, teilte Rainer Reichhold mit, Präsident von Handwerk BW und Vorsitzender des Vereins Technologietransfer Handwerk, der den Preis vergibt. „Die Preisträgerprojekte überzeugen durch ihren besonderen Innovationsgrad und vorbildhaften Charakter. Wir hoffen, dass dies zahlreiche weitere Handwerker inspiriert, nicht zuletzt dazu, selbstbewusst mit der Wissenschaft zu kooperieren.“

Hintergrund: Das ist der „Seifriz“

Der renommierte „Seifriz – Transferpreis Handwerk + Wissenschaft“ wird unter der Federführung von Handwerk BW durch den Verein Technologietransfer Handwerk e.V. und in Zusammenarbeit mit handwerk magazin veranstaltet. Partner des Preises sind Holzmann Medien und die Signal Iduna Gruppe für Versicherungen und Finanzen, die die Hauptpreise stiften. Der neue „Sonderpreis für ganzheitliche Nachhaltigkeit“ wird von der IKK classic dotiert. Die Preisgelder: insgesamt bis zu 25.000 Euro – plus Teilnahme am Kongress „Zukunft Handwerk“, der vom 28. Februar bis 1. März in München stattfindet.