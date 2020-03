20.03.2020

Hilfen von Bund, Bundesländern und EU Corona-Fördermittel: Große Übersicht für Handwerker und KMU

Um die Konsequenzen der Coronavirus-Pandemie abzufedern, haben die Bundesregierung, die Bundesländer aber auch die Europäische Union Pläne entwickelt, einer Wirtschaftskrise entgegenzuwirken. Welche Hilfen Ihnen aus diesen Fördertöpfen zur Verfügung stehen, lesen Sie hier.

von Hartmut Fischer

Bund

Die Bundesregierung hat ein Paket gestartet, bei dem Leistungen auch rückwirkend ab dem 1. März 2020 gewährt werden. Es besteht im Kern aus drei Säulen:

Erleichterung der Beantragung von Kurzarbeitergeld (mehr dazu hier)

erweiterte Möglichkeiten der Steuerstunden (mehr dazu hier)

Liquiditätshilfen vorrangig über die KfW-Bank

Liquiditätshilfen der KfW

Den Unternehmen soll auch mit Darlehen und anderen Stützungsmaßnahmen geholfen werden, ihre Liquiditätsprobleme in den Griff zu bekommen. Hierfür wird ein Maßnahmenpaket geschnürt, dass im Volumen nicht begrenzt ist. Hauptsächlich werden es Kredite sein, die über die KfW-Bank vermittelt werden. Die KfW hat hierfür auf Ihrer Internetplattform eine eigene Seite eingerichtet, in der man sich über die aktuellen Möglichkeiten informieren kann. Unterschieden werden bei den Maßnahmen durch die KfW verschiedene Gruppen von Unternehmen:

Für kleine Unternehmen (max. 50 Beschäftigte, maximaler Jahresumsatz bzw. -bilanzsumme 10 Millionen Euro), die noch keine fünf Jahre bestehen, werden Kredite bis zu 30.000 Euro für Betriebsmittel zur Verfügung gestellt, wenn der Gesamtkapitalbedarf 100.000 Euro nicht überschreitet. Die Kredite werden über eine Laufzeit von bis zu zehn Jahren gewährt, wobei zwei Jahre Tilgungsfrei bleiben. Es werden die banküblichen Absicherungen, wobei die Hausbank zu 80 % von der Haftung freigestellt wird.

Für Unternehmen, die größer als die zuvor genannten Kleinunternehmen sind und mittelständische Unternehmen, die ebenfalls weniger als fünf Jahre auf dem Markt sind, wird der sogenannte ERP-Gründungskredit erweitert:



# Im Rahmen dieses Programm kann bis zu 80 Prozent des Risikos für durchleitenden Finanzierungspartner (in den meisten Fällen die Hausbank) für Betriebsmittelkredite bis zu 200 Millionen Euro übernommen (bisher lag die Grenze bei 25 Millionen Euro) werden, wenn das Unternehmen mindestens drei Jahre auf dem Markt aktiv sind. Dies soll die Bereitschaft der Finanzierungspartner erhöhen, Kredite an betroffene Unternehmen zu vergeben.



# Außerdem wir die Haftungsfreistellung für Großunternehmen mit einem Jahresumsatz von bis zu 2 Milliarden Euro geöffnet. Bisher lag hier die Grenze bei 500 Millionen Euro.



# Betriebsmittelfinanzierungen werden mit einer Laufzeit bis zu 5 Jahre mit einem tilgungsfreien Anlaufjahr und als endfällige Variante mit 2 Jahren Laufzeit angeboten.

KfW-Unternehmenskredit (für größere Unternehmen geeignet)

Für alle anderen Unternehmen kann der KfW-Unternehmenskredit infrage kommen, der ebenfalls erweitert wurde. Anspruchsberechtigt sind Unternehmen mit einem (Gruppen-)Jahresumsatz von bis zu 2 Milliarden Euro (bisher 500 Millionen). Es können Kredite für Investitionen und Betriebsmittel beantragt werden. Die Höchstgrenze liegt bei 200 Millionen Euro. Die KfW übernimmt auch hier 80 Prozent des Kreditrisikos. Betriebsmittelkredite werden mit einer Laufzeit von fünf Jahren (inklusive einem tilgungsfreien Jahr) oder als endfälliger Kredit mit zwei Jahren Laufzeit zur Verfügung gestellt. Außerdem werden für größere Unternehmen KfW-Wachstumskrediten zur Verfügung gestellt.

Bürgschaften

Darüber hinaus können Banken auch Bürgschaften in Anspruch nehmen, wenn es sich bei dem Unternehmen nicht um einen Sanierungsfall handelt und bis zur Covid-19-Krise ein tragfähiges Geschäftsmodell bestand. Für die Bürgschaften gelten folgende Regeln:

Die Bürgschaften gelten für Betriebsmittel-Beschaffungen.



Bis 2,5 Millionen Euro: Bearbeitung durch die Bürgschaftsbanken.



Über 2,5 Millionen Euro: Zuständig sind die Länder und ihre Förderinstitute (vdb-info.de/mitglieder).



Bei Bürgschaften ab 20 Millionen Euro:

# In strukturschwachen Regionen: Beteiligung des Bundes um 50 Prozent

# In anderen Regionen: Ab 50 Millionen Bürgschaftsbedarf eine Beteiligung des Bundes mit bis zu 80 Prozent (hier auch für Investitionskredite)

Bundesländer

Zusätzlich haben auch die Bundesländer Programme, die den Unternehmen jetzt hilfreich zur Verfügung stehen. Die jeweiligen Informationsadressen finden Sie hier.

Bundesland Maßnahmen Weiterführende Infos Baden-Württemberg - Erhöhung der Bürgschaftsobergrenzen zu leichteren Kreditbeschaffung L-Bank.de Bayern - Erhöhung des Bürgschaftsrahmens

- Soforthilfen für Kleinunternehmen

- Bayernfonds zur Liquiditätssicherung des Mittelstandes bayern.de Berlin - Überbrückungskredite – auch für bisher nicht zugelassene Betriebe und Dienstleister

- Steuererleichterungen, Fördermittel, Darlehen ibb.de Brandenburg - Angepasstes Konsolidierungs- und Standortsicherungsprogramm (KoSta)

- Gewährung von Darlehen zur Liquiditätssicherung wfbb.de Bremen - Taskforce der Bremer Förderbank mit einem Budget vom 10 Millionen Euro, das weiter gesteigert werden kann

- Steuererleichterungen bab-bremen.de Hamburg - Verschiedene darlehensbasierte Förderprogramme – auch zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen

- Steuererleichterungen ifbhh.de Hessen - Förderkredite – auch speziell für Kleinunternehmen

- Bürgschaften für KMU auch Expressbürgschaften wibank.de Mecklenburg-Vorpommern - Sonderprogramm Landesbürgschaften

- rückzahlbare Zuschüsse für Freiberufler und KMU regierung-mv.de Niedersachsen - Erleichterungen bei Steuerzahlungen und -stundungen

- Bürgschaften

- Kredite nbank.de Nordrhein-Westfalen - Diverse Maßnahmen im Rahmen eines Rettungsschirms von 25 Milliarden Euro land.nrw.de

nrwbank.de Rheinland-Pfalz - Betriebsmittelkredite und Bürgschaften

- Erleichterungen bei Steuerzahlungen und -stundungen isb.rlp.de Saarland - Kurzfristige Liquiditätshilfen und Bürgschaften saarlb.de Sachsen - Zinslose, nachrangige Darlehen zur Liquiditätshilfe

- Zinsbegünstigte Darlehen

- Bürgschaften sachsen.de

sab.sachsen.de Sachsen-Anhalt - Verlängerung Kreditlaufzeiten

- Tilgungsaussetzungen mw.sachsen-anhalt.de Schleswig-Holstein - Steuerzahlungs-Erleichterungen

- neue Kreditangebote schleswig-holstein.de Thüringen - Bürgschaftsabsicherung

- Steuerzahlungserleichterungen thueringen.de

Europäische Union

Die Corona-Krise ist ein weltweites Problem geworden, in der auch die EU reagieren muss. Geplant ist deshalb den einzelnen Mitgliedsstaaten mehr Freiheit bei der Vergabe von Garantien für Kredite einzuräumen. Bisher waren solche Hilfen meist nicht möglich, weil die EU damit Verzerrungen des gemeinsamen Marktes verhindern wollte. Nun sollen die EU-Staaten bei Finanzhilfen an Firmen über bis zu 500.000 Euro selbst entscheiden können. Darüber hinaus will man eine Corona Reaktionsinitiative („Corona Response Initiative“) starten, die mit 25 Milliarden Euro ausgestatten werden soll.

Die Europäische Zentralbank will mit Anleihenkäufen die größeren Unternehmen unterstützen. Derzeit will man Staats- und Firmenanleihen und andere Papiere in einer Größenordnung von insgesamt 750 Milliarden Euro ankaufen. Ein Aufstocken dieser bis Ende 2020 geplanten Summe ist durchaus denkbar. EZB-Präsidentin Christine Lagarde hierzu auf Twitter: "Außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliches Handeln. Unserem Engagement für den Euro sind keine Grenzen gesetzt. Wir sind entschlossen, das volle Potenzial unserer Tools im Rahmen unseres Mandats auszuschöpfen."