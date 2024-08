Es ist ein Trend: Nur noch 51 Prozent der Bezahlvorgänge in Geschäften wurden im Jahr 2023 mit Bargeld getätigt. Niemals waren es weniger, teilt die Deutsche Bundesbank in ihrer im Juli veröffentlichten Studie "Zahlungsverhalten in Deutschland" mit. Die Effekte von bargeldlosem Bezahlen auf die Umwelt untersuchte die European Digital Payments Industry Alliance (EDPIA).

Bargeldloses Bezahlen ist bequem – und spart Schadstoffemissionen gegenüber Bargeld ein. - © grennOptix - stock.adobe.com

Im April 2024 veröffentlichte die European Digital Payments Industry Alliance (EDPIA) ihre Studie zu den Effekten auf die Umwelt, wenn in Europa vermehrt bargeldlos bezahlt wird. Das Ergebnis: Sowohl Nachhaltigkeit als auch Klimaschutz profitieren. In Zahlen: Während eine Bargeldzahlung in Deutschland 18 Gramm CO 2 -Äquivalente verursacht, sind es bei Kartenzahlung nur 3 Gramm CO 2 -Äquivalente. Eine Zahlung per Bargeld verursacht also sechs Mal so viele Emissionen wie das digitale Bezahlen.

Das liegt vor allem an den Emissionen, die durch Herstellung, Verwaltung und Transport von Bargeld entstehen. Carola Wahl, Geschäftsführerin des europäischen Zahlungsdienstleisters Nexi weist zudem auf die gesparte Arbeitszeit „durch verzahnte und volldigitalisierte Anschlussprozesse wie der Abrechnung und der Finanzbuchhaltung“, hin.

Was sind beim bargeldlosen Bezahlen eingesparte CO 2 -Äquivalente (CO 2 e)?

Im Grund ist es ganz einfach: Verschiedene Treibhausgase (Kohlendioxid, Methan, Lachgas, Fluorkohlenwasserstoffe) wirken auf den Treibhauseffekt. Jedoch ist die Intensität der Wirkung der Gase unterschiedlich. Eine Expertenkommission der Vereinten Nationen erhebt den Index „Globales Erwärmungspotenzial“. Dieser Index dient als Maßeinheit, die die Klimawirkung verschiedener Gase vereinheitlicht und die Treibhausgasemissionen in CO 2 -Äquivalente umrechnet. Die Einheit heißt CO 2 e.

Zwei Beispiele: Methan (entsteht vor allem durch Tierhaltung, Reisanbau, Auftauen von Permafrostböden) gibt es viel weniger als Kohlenstoffdioxid. Doch wirkt es im Vergleich rund 21 Mal so stark auf die Erderwärmung. Noch stärker wirkt Lachgas (entsteht bei landwirtschaftlicher Überdüngung: sein Erwärmungspotenzial ist in etwa 310 Mal so stark wie das von Kohlenstoffdioxid.Diese Zahlen veröffentlicht Naturefund e.V..

Bargeldlos Bezahlen? Bundesbürger wollen mehrheitlich auch künftig mit Bargeld zahlen

„Bargeld ist auch im Jahr 2023 das am häufigsten eingesetzte Zahlungsmittel. Über die Hälfte der Transaktionen wird weiterhin bar bezahlt, was gut einem Viertel der Gesamtausgaben entspricht“, informiert Burkhard Balz, Mitglied des Vorstands der Deutschen Bundesbank. Um sieben Prozent ist der Anteil an Zahlungen per Bargeld in Deutschland seit 2021 gesunken. Und wenn Verbraucher frei wählen können, zahlen 44 Prozent von ihnen lieber bargeldlos, 24 Prozent ziehen Bargeld vor und 32 Prozent haben keine Präferenz, so das Ergebnis der Studie "Zahlungsverhalten in Deutschland" der Deutschen Bundesbank. Trotzdem möchte die Mehrheit der Befragten auch künftig mit Bargeld zahlen können. Und im Schnitt haben die Bundesbürger (unverändert) 100 Euro in ihrem Portemonnaie und sie bewahren, gegenüber 2021, höhere Bargeldbestände zu Hause auf.

Bundesbürger haben wieder mehr Bargeld im Portemonnaie. - © Deutsche Bundesbank

Tipps und Lösungshilfen für Ihren unternehmerischen Erfolg Erfahren Sie in unserem kostenlosen Newsletter, wie Sie Ihren Betrieb noch erfolgreicher machen können.

Erfahren Sie in unserem kostenlosen Newsletter, wie Sie Ihren Betrieb noch erfolgreicher machen können. E-Mail-Adresse *

Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung für Newsletter.









CAPTCHA

Bargeldlos Bezahlen per Smartphone und Smartwatch

Drei Mal so häufig bezahlen Menschen heute mit ihrem Smartphone oder ihrer Smartwatch – im Vergleich zu 2021. Die Nutzung stieg von zwei Prozent auf sechs Prozent. Rund 80 Prozent der Befragten der Bundesbank-Studie geben an, Zugang zu Echtzeitüberweisungen zu haben. Ein weiteres Ergebnis der Studie: Die Menschen empfinden den Zugang zu Bargeld als zunehmend schwieriger. „Nicht wenige Befragte erwarten ein allmähliches Verschwinden des Bargelds aus dem Alltag“, sagt Burkhard Balz. Tatsächlich wird, laut Bundesbank-Studie, Bargeld nur noch bei 94 Prozent aller Transaktionen an der Ladenkasse akzeptiert.

Bezahlen in der Zukunft

„Ich bin überzeugt, dass wir in den kommenden Jahren einen starken Anstieg des Bezahlens per Smartphone oder Wearable sehen werden. Das wird die Verwendung von Plastikkarten mittelfristig deutlich reduzieren", sagt Carola Wahl von Nexi. Seit Jahren sei der Trend hin zu einem deutlich steigenden Anteil an bargeldlosen Transaktionen in allen Untersuchungen zu sehen. Das berge enormes Potenzial digitaler Zahlungsmethoden zur Reduktion des CO 2 -Fußabdrucks für den Handel. Insbesondere die Produktionsphase von Terminals und Karten biete Raum für weitere Dekarbonisierung. „Längere Nutzungsdauern und eine Reduzierung der Anzahl produzierter Karten könnten den CO 2 -Fußabdruck weiter verringern“, ist Wahl überzeugt. Wie Handwerker auf bargeldloses Bezahlung umstellen können, finden Sie im Beitrag "Bargeld auf dem Rückzug".

Burkhard Balz ist zufrieden mit dieser Entwicklung: „Heute haben wir eine größere Vielfalt an Zahlungsmitteln als noch vor einigen Jahren. Diese Vielfalt halte ich für begrüßenswert, denn sie fördert Innovation und Wettbewerb im Zahlungsverkehr. Sie ermöglicht es den Menschen so zu bezahlen, wie es ihnen am liebsten ist. Zudem macht ein breites Angebot an zuverlässigen Zahlungsmitteln den Zahlungsverkehr insgesamt robuster und krisenfester.“