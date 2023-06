Mit dem robusten S3-Schuh Connexis Safety+ will der Spezialist für Funktionsschuhe und -bekleidung HAIX die Träger nicht nur vor den klassischen Baustellengefahren durch Nägel, schwere Lasten oder glitschige Untergründe schützen, sondern auch vor ungünstigen Körperhaltungen, die sich negativ auf den Bewegungsapparat auswirken können. Dazu verfügen die mit der patentierten Connexis-Technologie ausgestatteten Arbeitsschuhe über ein Tape, das die Fußwurzel umfasst, und Druck auf die Faszien in der Fußsohle ausübt. Das aktiviert die Muskulatur, regt den Blutfluss an und reduziert negative Auswirkungen auf den Bewegungsapparat. Damit sich der Fuß frei entfalten kann, ist Connexis Safety+ an die natürliche Fußform angepasst. Das sorgt nicht nur für ein Plus an Komfort, sondern gibt den Füßen mehr Stabilität und beugt Fehlstellungen vor.

Für den Einsatz bei jedem Wetter besitzt die Schuhkollektion eine wasserdichte und zugleich atmungsaktive Gore-Tex-Membran. Ein Schnellverschluss mit flexiblen Senkeln ermöglicht schnelles An- und Ausziehen und eine druckfreie Anpassung an den Fuß. Wie alle Produkte von Haix wird auch Connexis Safety+ ausschließlich in Europa hergestellt, die Kollektion umfasst 26 Modelle inklusive sieben Damenmodelle.