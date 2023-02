Nach TikTok und Instagram setzt nun auch YouTube auf Kurzvideos. Wie das Handwerk und seine Betriebe auf den YouTube-Shorts-Hype reagieren sollten, fasst Social-Media-Experte Felix Schröder (@gipserfelix) in der 47. Folge seines Podcasts zusammen.

Von Felix Schröder (@gipserfelix)

Felix Schröder (@gipserfelix) rät, die ohnehin für Instagram und TikTok produzierten Kurzvideos auch für YouTube zu verwenden. – © Willi Schröder GmbH

Fast die gesamte Social-Media-Welt schaut derzeit auf YouTube Shorts. Wie ich finde, ist dieser Hype absolut berechtigt! Warum? Das erkläre ich in dieser Folge meines Podcasts.

Alles nur geklaut?

Kurzvideos kommen in den sozialen Medien aktuell einfach am besten an. Das sieht man nicht zuletzt am rasanten Aufstieg von TikTok, das als erste Plattform vehement auf Kurzvideos gesetzt hat. Auch die Mitbewerber Instagram und eben YouTube setzen mittlerweile auf die kurzen Filmchen.

Kritiker sagen, Instagram und YouTube haben die Erfolgsfunktionalität von TikTok geklaut. Ich mache mir darüber aber ehrlich gesagt keine Gedanken – und auch sonst braucht das niemand zu tun. Viel mehr zählt die Funktion an sich.

Lohnen sich die Shorts von YouTube auch für das Handwerk?

Ob sich Kurzvideos und eben YouTube Shorts auf lange Sicht durchsetzen, kann wohl keiner genau sagen. Aber: Warum sollte man nicht den ohnehin schon für Instagram und TikTok produzierten Content auch für YouTube verwenden? Auf geht’s – hochladen und ausprobieren! Daher mein Tipp: Einfach machen.

Viel Spaß mit der aktuellen Folge meines Podcasts „Social Handwerk“ und der Umsetzung meiner Tipps! Alle Folgen des Podcasts finden Sie gesammelt auf der Themenseite „Social Handwerk“ – der Podcast von Felix Schröder (@gipserfelix).