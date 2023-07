Cenntro Metro

Im März 2022 hatte die Cenntro Electric Group Ltd. aus New Jersey rund 65 Prozent der Tropos Motors Europe GmbH mit Sitz in Herne übernommen. Im Zuge dieser Kooperation etikettierte man die beiden bislang von Tropos als Able XT1 und XT2 verkauften Elektrotransporter auf Cenntro Metro um. An Konzept und Technik hat das nichts geändert: Der Metro ist weiterhin in den Batteriestärken 13 respektive 26 kWh zu haben. In puncto Aufbauten bleibt es beim bekannten Programm aus Koffer, Pritsche und Kipper – inklusive des „Easy Swap Systems“, das innerhalb von 15 Minuten einen Wechsel zwischen Pritsche und Koffer ermöglicht.