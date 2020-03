10.02.2020

Social Handwerk, 13. Folge TikTok: Was soll ein Handwerker auf dieser Plattform?

Immer mehr Jugendliche und Auszubildende nutzen die Plattform: TikTok, in China als "Douyin" bekannt, wird in der Welt der sozialen Medien immer präsenter. Social-Media-Experte Felix Schröder (@gipserfelix) erklärt, ob sich das Portal auch für Handwerker lohnt.

von Felix Schröder (@gipserfelix)

- © Willi Schröder GmbH (@gipser.willi.schroeder)

TikTok ist ein chinesisches Videoportal für die Lippensynchronisation von Musikvideos und anderen kurzen Videoclips, das zusätzlich Funktionen eines sozialen Netzwerkes anbietet. Die in China auch als "Douyin" bekannte Plattform ist als mobile App für Android und iOS verfügbar.

Wer früher über Instagram gelächelt hat, lächelt heute über TikTok

Immer wieder bekomme ich in meinen Eins-zu-Eins-Beratungen die Frage, was ein Handwerker auf einer Plattform wie TikTok überhaupt soll, da es dort sowieso nur ein jüngeres Publikum gebe. Genau das gleiche habe ich allerdings auch schon vor drei Jahren bei Instagram erlebt.

Diese Leute, die vor drei Jahren über Instagram nur gelächelt haben, starten heute ihren Instagram Account – und zwar genau drei Jahre zu spät. Und ihnen passiert das Gleiche jetzt wieder bei TikTok.

Hohe organische Reichweite bei TikTok: Es lohnt sich, der erste Handwerker zu sein

Dabei kann man sich einen extremen Vorteil sichern, wenn man jetzt damit startet, einen TikTok-Account einzurichten: Die organische Reichweite, also die Anzahl an Personen, die man ohne teure Werbung erreichen kann, ist bei der chinesischen Plattform so viel besser als auf Instagram! Man ist also als "Early Bird" klar im Vorteil gegenüber der Konkurrenz, die ihren Kanal vielleicht erst in einem Jahr starten wird. Probieren Sie es aus!

Viel Spaß bei der Umsetzung und der aktuellen Folge meines Podcasts "Social Handwerk"! Alle Folgen des Pocasts findet ihr gesammelt auf der Themenseite "Social Handwerk" – der Podcast von Felix Schröder (@gipserfelix).