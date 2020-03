12.03.2020

Studie von DATEV und handwerk magazin Marktbefragung: Betriebe peilen bei digitalen Prozessen das nächste Level an

Bereits zum dritten Mal nach 2018 und 2019 analysieren die DATEV und handwerk magazin in einer gemeinsamen Studie die digitalen Prozesse im Handwerk. Erfreuliche Erkenntnis: Jeder fünfte Betrieb setzt bereits auf komplett digitale Abläufe.

von Patrick Neumann

Die Ergebnisse der gemeinsamen Studie der DATEV und handwerk magazin wurden am 12. März 2020 in der Handwerkskammer für München und Oberbayern von Claudia Specht (Presse DATEV, Themenbereich Wirtschaft...

Die kaufmännischen Abläufe modernisieren, die Chancen von Künstlicher Intelligenz verstehen und die rechtlichen Anforderungen des elektronischen Kassensystems erfüllen – das Handwerk steckt mitten in der digitalen Transformation. So lautet der Tenor der dritten Studie zur Digitalisierung im Handwerk, die die DATEV und handwerk magazin gemeinsam erstellt und am 12. März 2020 in der Handwerkskammer für München und Oberbayern präsentiert haben.

Insgesamt befragten die Markforscher von mindline energy dafür telefonisch 1.000 Handwerker aller Branchen – von Mitte Oktober bis Mitte November 2019. Mehr als zwei Drittel der Befragten waren Inhaber oder Geschäftsführer eines Handwerksbetriebs.

Jüngere Städter investieren in IT

Wie die dritte Studien-Auflage belegt, sind digitale Lösungen in den meisten Handwerksbetrieben in Deutschland inzwischen Alltag. Das gelte auch in der kaufmännischen Abwicklung, so Stefan Wunram. Etwas über 20 Prozent der Betriebe würden hier inzwischen das „Next Level“ anpeilen, betonte der Chefberater Strategische Entwicklung der DATEV.

Tendenziell jüngere Handwerksunternehmer in Großstädten planen, in digitale Lösungen zu investieren, die helfen, die vorhandenen digitalen Prozesse besser zu integrieren und komplett auf Papier zu verzichten. „Das Handwerk befindet sich in einer Übergangsphase, weg von einzelnen digitalen Lösungen und meist mit Papier verbundenen Medienbrüchen, hin zu durchgängig digital ablaufenden kaufmännischen Prozessen“, brachte es Wunram in der Münchener Max-Joseph-Straße 4 auf den Punkt.

22 Prozent streben die nächste Stufe der Digitalisierung an

Über 80 Prozent der Betriebe setzen demnach auf digitale Lösungen in der Kommunikation und den internen kaufmännischen Prozessen. „22 Prozent streben nun allerdings die nächste Stufe der Digitalisierung an“, so Wunram. In diesen Handwerksbetrieben soll in den kommenden zwölf Monaten in digitale Technik investiert werden.

Doch wofür möchten die Handwerkschefs in erster Linie ihre IT-Budgets ausgeben? Auch darauf liefert die Studie eine Antwort: Sie wollen die digitale Integration der bereits vorhandenen Lösungen forcieren. „Die Investierenden bauen damit ihren Wettbewerbsvorteil weiter aus, denn sie haben ohnehin schon einen höheren Digitalisierungsgrad als der Durchschnitt der Betriebe im Handwerk“, erläuterte Wunram. „Neun Prozent von ihnen archivieren zudem ihre kaufmännischen Belege bereits ausschließlich digital. Bei den Nicht-Investierenden sind es nur vier Prozent.“

