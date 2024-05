Viele Handwerksunternehmer sind auf der Suche nach guten Mitarbeitern. Wer dabei erfolgreich sein will, der muss als Arbeitgeber punkten. Chefs sollten deshalb eine Arbeitgebermarke aufbauen. Welche 8 Schritte sie dafür gehen müssen, verrät diese Serie des Workers Casts. In der achten und letzten Folge geht es darum, welche Prozesse Arbeitgeber digitalisieren sollten, um in der Mitarbeitergewinnung Fortschritte zu machen.

Von Jörg Mosler

Jörg Mosler gibt Tipps, welche Prozesse der Mitarbeitergewinnung Handwerksunternehmer digitalisieren sollten. - © Patrick Reymann

Acht Solofolgen des "Workers Cast" befassen sich damit, wie Handwerksunternehmer ihre Arbeitgebermarke entwickeln. Denn die braucht es, um neue Fachkräfte anzuwerben. In dieser Episode - der achten und letzten Folge – dreht sich alles darum, welche Prozesse in der Mitarbeitergewinnung Chefs digitalisieren sollten. Denn gewisse Abläufe und Mechanismen bieten sich dafür geradezu an. Welche es sind, verrät dieser Podcast.

Der Ablauf muss stimmen

Der Vorteil der Digitalisierung ist, dass sie in bestimmten Bereichen Zeit und Nerven sparen kann; dem Arbeitgeber aber auch den Bewerbern. Außerdem können Chefs mit gut gestalteten Prozessen einen professionellen Eindruck bei den Bewerbern hinterlassen und haben somit wieder eine größere Chance auf Weiterempfehlungen. Es lohnt sich also mehrfach. Worauf es dabei ankommt, erfahren Arbeitgeber in dieser Episode.

