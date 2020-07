08.07.2020

Handwerker erschaffen gerne - auch in der Corona-Pandemie: Um auf die veränderten Bedürfnisse im Markt zu reagieren, haben einige experimentierfreudige Betriebe neue Werkzeuge geschaffen oder bereits existierende Tools oder Software genutzt und gehen damit neue Wege.

Sprechen Sie mit Ihren Kunden jetzt auch über Video-Chat? Oder haben gar eine App gebastelt, die interne oder externe Prozessabläufe ermöglicht und erleichtert, auch auf Distanz? Die Corona-Pandemie hat viele Handwerker auf neue Ideen gebracht. Um die Zusammenarbeit und den Vertrieb zu stärken oder aber um auf die veränderten Bedürfnisse im Markt zu reagieren, haben findige Betriebe neue Werkzeuge herangezogen oder selbst geschaffen. Manche sind dabei auch völlig neuen Geschäftsfeldern auf die Schliche gekommen.

Haben Sie mit einem Tool, Technologie oder Idee nach Ausbruch der Covid 19-Pandemie ein kleines oder großes Aha-Erlebnis bei Mitarbeitern, Partnern und Kunden erzielt? Wie sind Sie auf die Idee gekommen? Wo sehen Sie die aktuellen Bedürfnisse im Markt? Stellen Sie uns Ihre Novität vor. Wir sind gespannt auf Ihr Corona-Konzept!

Welche neuen Wege gehen Sie?

Haben Sie sich nach Anbruch der Pandemie auch gefragt, was Ihre Kunden jetzt wollen und wie Sie diese neuen Bedürfnisse und Wünsche mit digitalen Werkzeugen und Produkten bedienen können? Und wie passt diese neue Strategie in ihr Gesamtgeschäftsmodell: Wird es auch nach Ende von Corona Bestand haben? Erzählen Sie uns von Ihrem Weg durch die Krise! In nachfolgendem Formular können Sie einen kurzen Text eingeben und ein Bild von sich mit Ihrer Innovation hochladen: