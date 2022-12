Kennen Sie das? Man hat auf etwas einfach keine Lust, macht es dann aber aus Pflichtbewusstsein trotzdem. Und hat dann am Ende – wenig überraschend – ein nicht wirklich gutes Ergebnis. So erging es auch Felix Schröder (@gipserfelix), der in der 45. Folge seines Podcasts „Social Handwerk“ erklärt, ob man ein so entstandenes Video wirklich in den sozialen Medien veröffentlichen sollte.

Von Felix Schröder (@gipserfelix)

Etwas nicht wirklich wollen, aber doch machen: (K)eine gute Idee? – © Willi Schröder GmbH (@gipser.willi.schroeder)

Ich muss gestehen, ich bin auch sehr oft davon betroffen: Man weiß, man hat eine Aufgabe, hat sich etwas vorgenommen – aber hat dann doch einfach keine Lust darauf. Sollte man es dann einfach sein lassen?

Alles eine Frage der Motivation

Führen wir das Gedankenspiel mal weiter: Wenn man die Aufgabe doch immer erledigen würde, was würde dann wohl passieren? Wie sieht das Ergebnis aus?

Veröffentlichen – ja oder nein?

Was in einem solchen Fall passieren kann, habe ich kürzlich an einem Sonntag erlebt. Ich hatte ein Video geplant – und dann doch nicht so wirklich Lust, es umzusetzen. Ich habe dann doch noch meinen inneren Schweinehund überwunden und es gedreht. Mit Blick auf das Ergebnis war ich schließlich allerdings nicht mehr wirklich sicher, ob ich es überhaupt in meinen Social-Media-Kanälen hochladen soll. Zu unsicher war ich mit dem fertigen Videoprojekt… Was dann passiert ist, erfahren Sie in dieser Folge!

Viel Spaß mit der aktuellen Folge meines Podcasts „Social Handwerk“ und der Umsetzung meiner Tipps! Alle Folgen des Pocasts finden Sie gesammelt auf der Themenseite „Social Handwerk“ – der Podcast von Felix Schröder (@gipserfelix).