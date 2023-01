Nach ihrer Plattform für Heimwerker ManoMano, starten die Franzosen Philippe de Chanville und Christian Raisson die Profi-Variante ManoManoPro nun in Deutschland. Damit wollen sie die Materialbeschaffung – gerade auch in Krisenzeiten – vereinfachen.

Philippe de Chanville hat 2013 die Plattform ManoMano gegründet – jetzt bringt der die Pro-Version auch nach Deutschland. – © ManoMano

„In neun von zehn Fällen günstiger als bei anderen Anbietern.“ – „Es gibt unheimlich viele Artikel.“ – „Die Berater sind immer per Chat oder direkt erreichbar.“ Philippe de Chanville und Christian Raisson lassen auf ihrer Plattform für Materialbeschaffung ManoMano die Kunden für sich sprechen. Weil viele davon aus Handwerksbetrieben stammen, haben die beiden Gründer für sie nun zusätzlich einen eigenen Marktplatz im deutschen Markt gelauncht: Mit ManoManoPro wenden sie sich ausschließlich die professionelle Klientel. „Handwerker müssen nicht mehr in zig verschiedene Geschäfte gehen, um benötigte Materialien zu bekommen. So können sie Zeit und Geld sparen“, erklärt Chanville im Gespräch mit dem handwerk magazin.

Mehr als drei Millionen Produkte gibt es auf dem Online-Marktplatz mit Sitz in Paris bereits. Das Sortiment umfasst große Marken wie Makita, Bosch und DeWalt und reicht von Werkzeug und Baumaterial bis hin zu Möbeln. Im deutschen Markt sehen Chanville und sein Co-Chef aufgrund seiner Größe einen Schlüsselmarkt. „Mit dem Start von ManoManoPro wollen wir unseren Teil zur Digitalisierung der 130 Milliarden Euro schweren deutschen Handwerksbranche mit einem Markt-Gesamtvolumen von 400´Milliarden Euro in ganz Europa beitragen“, sagt er. Im Gegensatz zu Plattformen wie Profi Shop stammen diese nicht nur von Herstellern, sondern auch von Händlern. „Wir sind inzwischen so groß geworden, dass uns Händler wie Hornbach als zusätzlichen Distributionskanal entdeckt haben“, freut sich Chanville, der seine Plattform zu einer Amazon für Materialbeschaffung ausbauen will.

Einmalig registrieren, immer erkannt

Den Kunden aus dem Handwerk, die sich einmalig auf der Plattform registrieren müssen, verspricht er dagegen geringere Preise. Die Sonderangebote kommen zustande, weil er bei Händlern und Herstellern bestimmte Warengruppen im Paket vorbestellt. Weiterer Vorteil: „Während Produkte bei anderen Anbietern in bestimmten Zeiten ausverkauft sein können, haben wir noch genügend Vorrat“, so Chanville.

Gerade während der Pandemie haben viele Betriebe davon profitiert. Laut den Zahlen von ManoMano hat sich mit 55 Prozent mehr als die Hälfte aller Gewerbetreibenden im Web nach Materialien umgesehen, um ihre Existenz zu sichern. „Die Shops hatten geschlossen, aber im Internet konnten Betriebe natürlich rund um die Uhr nach Werkzeugen und Maschinen einkaufen“, so Plattformbetreiber Chanville, der seine Online-Shops in sechs europäischen Ländern anbietet und über sieben Millionen Kunden zählt. „Corona hat der Bau-Branche, die anderen Industrien in Sachen Digitalisierung nach wie vor hinterherhinkt, auf die Sprünge geholfen.“ Während vor fünf Jahren fünf Prozent der deutschen Betriebe im Internet eingekauft haben, sind es heute beinahe zehn Prozent.

Berater helfen den Kunden weiter

Unter allen Produkten waren zuletzt Solarpanels stark nachgefragt. Chanville spricht von einem Plus von 2500 Prozent an Verkäufen in den vergangenen Monaten, die allein für den deutschen Markt über seine Plattform abgewickelt wurden. Bei ihrem Einkauf werden die Handwerker außerdem nicht sich selbst überlassen: Berater stehen als Ansprechpartner telefonisch oder per Chat und Email dazu bereit, Fragen zu beantworten und Produkte bedarfsgerecht für jedes Gewerk und Projekt zu empfehlen. Über den Login können die Fachberater die Bestellungen der Kunden einsehen und sie damit besser beraten. Auch schnelle Kaufabschlüsse oder die wiederholte Bestellung von Produkten sind darüber möglich.

Im Stammmarkt Frankreich hat Chanville seinen Profi-Marktplatz ManoManoPro bereits 2019 gelauncht. Dort hat sich inzwischen bereits jeder vierte Bauunternehmer auf der Profi-Plattform angemeldet. Unter seinen Kunden ist auch Richard Cabaret. Der Bauunternehmer aus Nanterre bei Paris kauft seine Materialien bereits seit fünf Jahren bei ManoMano ein. Als der Marktplatz ManoManoPro fürs Handwerk hinzukam, hat er seinen Account dorthin verlegt. „Auf der Plattform finde ich qualitativ gute Marken vor und kann Produkte, die sonst nicht so leicht zu beschaffen sind, für meine Projekte auswählen“, sagt der französische Bauunternehmer auf Nachfrage von handwerk magazin. Um seine Projekte zu planen, bestellt Cabaret direkt übers Handy oder Tablet während er sich auf der Baustelle befindet. „Darüber spare ich mir viel Zeit.“

Vorteile von Plattformen wie ManoManoPro:

Kunden sind nicht auf das Angebot eines Lieferanten angewiesen, sondern können auf das Sortiment von vielen Herstellern und Händlern zurückgreifen



Über ein Kundenkonto auf der Website oder der App sind alle Bestellungen gespeichert und lassen sich auf einen Klick nochmals bestellen