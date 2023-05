Felix Schröder (@gipserfelix) hat in den ersten 49 Folgen seines Podcasts über nahezu jede Social-Media-Plattform gesprochen – nur bislang nicht über LinkedIn. Das möchte er nun mit der Jubiläumsfolge ändern: In der 50. Ausgabe seines Podcasts erklärt er, welche Vorteile LinkedIn auch für Handwerksbetriebe hat.

Von Felix Schröder (@gipserfelix)

Felix Schröder (@gipserfelix) nutzt LinkedIn vor allem für die Vernetzung mit neuen Kooperationspartnern. - © Willi Schröder GmbH (@gipser.willi.schroeder)

Ich bin ehrlich: Auch ich war lange Zeit eher von der Idee abgeneigt, ein Profil auf LinkedIn zu erstellen. Ganz einfach deshalb, weil ich nicht wirklich wusste, was ich dort soll und worum es dort geht. LinkedIn ist in 24 Sprachen verfügbar und hat mehr als 830 Millionen Anwender in etwa 200 Ländern.

LinkedIn ist nur etwas für große Unternehmen?

Wie viele andere dachte auch ich, dass LinkedIn eher eine Sache für große Unternehmen und deren Mitarbeiter ist. Jetzt weiß ich: LinkedIn ist nicht nur dafür da, sich bei großen Unternehmen zu bewerben, sondern auch, um sich mit anderen Branchen zu vernetzen. Auch für die Mitarbeitersuche ist das Netzwerk ideal – viele Handwerksbetriebe suchen schon nach neuen Mitarbeitern über die Plattform. Aber auch für Geschäftsführer aus dem Handwerk ist LinkedIn interessant, vor allem für diejenigen, die sich aktiv mit neuen Kontakten vernetzen wollen.

So nutze ich LinkedIn

Ich persönlich nutze LinkedIn vorrangig, um mich mit hinter den Kulissen mit Menschen zu vernetzen. Das heißt mit Geschäftsführern, denen ich beim Aufbau ihrer Social-Media-Präsenz helfe, aber auch mit potenziellen Kooperationspartnerinnen und Kooperationspartnern.

Viel Spaß mit der aktuellen Folge meines Podcasts „Social Handwerk“ und der Umsetzung meiner Tipps! Alle Folgen des Pocasts finden Sie gesammelt auf der Themenseite „Social Handwerk“ – der Podcast von Felix Schröder (@gipserfelix).