Hitze, Hagel, Starkregen: Warum klimaresilientes Bauen wichtig wird. (Bild: KI-generiert) - © sky studio - stock.adobe.com

Klimawandel – eine unterschätzte Entwicklung

Im ddb Forum in der Friedrichstraße in Berlin ist es schwülwarm. Oder ist es heiß? ARD-Wettermoderator Karsten Schwanke schwenkt mit seinem Handgelenk ein Präzisionsthermometer und fragt in die Runde: „Wie viel Grad hat es wohl in diesem Raum?“ Vor ihm sitzen Bauunternehmer und Experten aus Handwerkskammern, Ministerien und Instituten. Einige strecken die Handflächen aus, alle versuchen die Temperatur zu erraten: 23 Grad? 26? Oder sogar 30?