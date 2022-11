In den sozialen Medien sind sie gerne gesehen und wohl bekannt: die Influencer im Handwerk. Wer am meisten Abonnenten und Follower auf YouTube, TikTok und Instagram um sich schart, hat die Social-Agentur Intermate Group für handwerk magazin ermittelt.

Malern, maurern, Fliesen legen: Auf sozialen Plattformen wie Instagram, TikTok und YouTube zeigen immer mehr Handwerksprofis einem breiten Publikum, was sie können. Das hat vor allem zwei Vorteile: Mit ihren Bildern und Videos auf den Kanälen binden sie Kunden und Mitarbeiter – und gewinnen neue.

Ein Anliegen, was auch viele Handwerksbetriebe zu Zeiten des Fachkräftemangels haben: Mit Blick auf den Social-Media-Auftritt der Influencer können sie sich inspirieren lassen. Die Social-Agentur Intermate Group hat die einlussreichsten Handwerker – gemessen an Follower-Zahlen, Seitenabrufen und Interaktionen (Engagement Rate, kurz: ER) – ermittelt.

Die fünf wichtigsten YouTuber

Malermeister Andy

Follower: 46.300

Ø Views: 6.174

Ø ER: 3,6

Andy ist selbständiger Malermeister und Lackierer. Sein Beruf ist gleichzeitig seine Passion: Unter dem Motto „Alles strahlt, wenn Andy malt“ gibt er jede Menge praktische und kreative Tipps rund ums Malen und Handwerken an seine Followerschaft weiter. Zudem gibt es hin und wieder Vlogs, die Einblicke in seinen beruflichen Alltag geben.

Kreativtobi

Follower: 33.100

Ø Views: 1.901

Ø ER: 3,1

Tobi ist Meister im Malen und Lackieren und bespielt seinen YouTube Kanal regelmäßig mit allen möglichen Themen aus dem Handwerksbereich: Egal ob Trockenbau, Malerarbeiten, verschiedene Putzarten oder DIY-Tutorials. Immer wieder unterstützt er zudem bekannte Gesichter der YouTube-Community bei ihren Umbau-Projekten und begleitet das Ganze mit der Kamera.

Der Wandprofi

Follower: 72.900

Ø Views: 6.827

Ø ER: 3,6

Hinter Andreas Neufeld verbirgt sich der “Wandprofi“, Gründer des gleichnamigen Unternehmens. Bei ihm dreht sich alles um die perfekte Wand. Das Besondere daran: Andreas legt viel Wert auf Nachhaltigkeit und arbeitet daher am liebsten mit umweltschonenden Materialien.

Dirks Trockenbau und Handwerker Kanal

Follower: 112.000

Ø Views: 8.423

Ø ER: 1,5

Dirk ist ein echtes Branchen-Urgestein: Seit über 32 Jahren übt er seinen Job als Trockenbauer bereits aus. Daher hat er viele wertvolle Tipps parat, die er regelmäßig mit seiner Community teilt. Dabei adressiert er vor allem eifrige Heimwerker:innen, die beim Renovieren und Hausbau am liebsten alles allein erledigen – von Anfänger bis Profi ist für jede:n etwas dabei!

Florian Heisen

Follower: 180.000

Ø Views: 8.843

Ø ER: 1,3

Florian Heiser alias “DerMaler“ ist selbstständiger Maler und Lackierer aus NRW. Der Name ist Programm, denn Florian deckt alles von Fassadengestaltung über Streichen und Tapezieren bis hin zum Bodenlegen ab. Über seine Videos möchte er Menschen sein Handwerk näherbringen und ihnen zeigen, was mit der Auswahl des richtigen Materials und einer guten Anleitung alles möglich ist – auch für Laien!

Die fünf einflussreichsten Handwerker auf TikTok

Dachdeckerin Chiara

Follower: 118.000

Ø Views: 61.000

Ø ER: 3,9

Chiara ist angehende Dachdeckerin und gewährt ihrer Followerschaft auf TikTok regelmäßig Einblicke in ihren Alltag als Gesellin. Hauptsächlich geschieht das in Form von kurzen Lipsyncs, in denen sie verschiedene Situationen, die sie aus dem Berufsalltag kennt, aufs Korn nimmt.

Sandra Hunke

Follower: 160.000

Ø Views: 87.000

Ø ER: 2,5

Sandra verdient als Anlagenmechanikerin im SHK-Bereich ihr täglich Brot. Nebenbei modelt sie zudem. Beide Leidenschaften spielen auf ihrem Kanal eine Rolle und vereinen sich zu einer ungewohnten Mischung aus Einblicken in die zwei grundverschiedenen Arbeitsalltage.

Tschulique

Follower: 657.000

Ø Views: 104.000

Ø ER: 1,4

Hinter tschulique verbirgt sich Julia Schäfer, die sich ihren Lebensunterhalt als Maurermeisterin verdient. Follower:innen ihres Account können sie daher v.a. in Aktion direkt vor Ort am Bau beobachten und sich von Vorher-Nachher-Transformationen von der modeaffinen Frau zur Handwerker-Meistern überraschen lassen.

DerFliesenleger

Follower: 101.000

Ø Views: 25.000

Ø ER: 0,7

Markus ist von Beruf Fliesenleger. Das Hauptthema seiner Kurzvideos ist daher, ganz offensichtlich, das Fliesenlegen. Neben knackigen Erklärvideos gibt es jede Menge Einblicke in den Entstehungsprozess ästhetisch gefliester Oberflächen.

MalermeisterAndy

Follower: 53.000

Ø Views: 9.083

Ø ER: 0,7

Malermeister Andy ist bereits ein bekanntes YouTube-Gesicht unter den Malern und Lackierern. Und auch auf TikTok versorgt Andy seine Community vorrangig mit nützlichen Kurzvideos aus seinem Arbeitsalltag, in denen er Tipps und Tricks zu seinem Handwerk gibt.

Die fünf größten Instagrammer

Dachdeckerin Chiara

Follower: 122.000

Ø Views: 49.000

Ø ER: 4

Chiara ist bereits ein bekanntes TikTok-Gesicht: Als Gesellin im zweiten Berufsjahr hält sie auch auf Instagram ihre Follower:innen mit regelmäßigen Posts auf Trab und gibt Einblicke ins Berufsleben einer Dachdeckerin. Dafür bekam sie in diesem Sommer übrigens die Silberne Ehrennadel des Deutschen Dachdeckerhandwerks.

Sandra Hunke

Follower: 115.000

Ø Views: 87.000

Ø ER: 2,5

Als Handwerkerin kennen treue Follower:innen auch Sandra bereits von TikTok. Ebenso eifrig bespielt sie ihren Instagram-Kanal und zeigt sich sowohl von ihrer Seite als Anlagenmechanikerin als auch als Model und gibt gelegentlich Einblicke in Shootings oder präsentiert deren Endergebnisse.

GipserFelix

Follower: 29.000

Ø Views: 12.000

Ø ER: 2,5

Auch Felix kennt ein Großteil seiner Community vielleicht bereits von TikTok. Als Gipser und Stuckateur nimmt er sie auch auf Instagram mit in Alltagssituationen von der Baustelle, in denen sich viele Berufshandwerker vermutlich wiedererkennen. Es handelt sich dabei um alles andere als todernste Erklärvideos, die vor allem eins: unterhalten sollen.

JonasWinkler.Official

Follower: 174.000

Ø Views: 70.000

Ø ER: 1,9

Jonas Winkler hat sich ganz dem Holz verschrieben. Als Tischlermeister und Möbelbauer stellt er verschiedene Produkte her, die die Herzen aller höher schlagen lassen, die Holzarbeiten lieben. Gemeinsam mit seiner Frau Hannah moderiert er zudem einen eigenen Podcast. Bei „Hör auf Dein Holz!“ dreht sich alles ums Handwerk selbst und Jonas Selbstständigkeit.

Jenni vom Dach

Follower: 48.000

Ø Views: 19.000

Ø ER: 8,6

Wie an ihrem Namen unschwer zu erkennen ist, spielt sich der berufliche Alltag von Jenni vorrangig an einem Ort ab: auf dem Dach. Als Sprenglermeisterin möchte sie auf Instagram möglichst viele Leute auf den Geschmack bringen und für das Handwerk begeistern.