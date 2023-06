Technische Innovation, neues Geschäftsmodell oder effiziente Organisation: Beim bundesweiten Wettbewerb „der Seifriz“ winken Preise im Gesamtwert von 25.000 Euro. Das muss das Tandem aus Handwerk und Wissenschaft dafür mitbringen.

Jetzt bewerben! Wie hier 2022 könnten zwei Jahre später auch Sie den begehrten "Seifriz" in Ihren Händen halten. - © Markus Hauschild

Wie man mit seinem Wissenschaftspartner einen Teil des 25.000-Euro-Preisgelds abräumt, das haben die Handwerksunternehmer Dr. Carsten Cruse von der CLK GmbH aus Altenberge, Hermann Klos und Günther Seitz von der Holzmanufaktur Rottweil sowie Christoph Schendel von der Neu-Ulmer Aurnhammer Bedachungen GmbH 2022 vorgemacht. Im Tandem mit dem jeweiligen Wissenschaftler holten sie sich eine der begehrten Seifriz-Trophäen. Konkret gab es die Auszeichnung für eine Produkt- und Prozessinnovation namens „MultiCheck“, für die Kombination aus historischem Glas und moderner Isolierverglasung sowie für smarte Lösungen auf dem Flachdach.

Ausgezeichnete Kundenzufriedenheit, Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit

Ein kurzer Sprung ins Seifriz-Siegerjahr 2022: „Wir haben Pioniergeist, sind mutig und packen Dinge an, die ungewöhnlich sind. Und das ist auch bewusst so gewollt“, erklärte Dr. Carsten Cruse damals bei der Preisverleihung in seinem Betrieb. Wie der Unternehmer dort verriet, treiben ihn und sein Team zwei Dinge besonders an: die Aspekte Kundenzufriedenheit und Zuverlässigkeit. Und auch Christoph Schendel möchte mit seiner Lösung für nachhaltige Dächer den Markt voranbringen. „Von Dachdeckern für Dachdecker“, so beschrieb der Unternehmer 2022 das Alleinstellungsmerkmal seiner Lösung. Ressourcen schonen, Dächer erhalten und Material sparen – drei überzeugende Argumente.

Apropos Nachhaltigkeit: Auch die Experten für Restaurieren, Reparieren und Rekonstruieren von der Holzmanufaktur Rottweil haben sich auf die Fahnen geschrieben, Ressourcen zu schonen und so das Klima zu schützen. „Mit Begeisterung und Leidenschaft für Qualität und Perfektion arbeiten wir an denkmalgeschützten und erhaltenswerten Gebäuden, bewahren Erinnerungen und erfüllen eine Sehnsucht nach den liebgewonnenen Dingen“, brachte Gründer Hermann Klos das Firmen-Credo beim Ortsbesuch auf den Punkt.

Reichhold: "Kreative Lösungsansätze"

Die drei 2022er-Seifriz-Siegerprojekte stehen exemplarisch für den Ideenreichtum und die Schöpferkraft im Handwerk. „Innovation ist das Lebenselixier des Handwerks. Mit kreativen Lösungsansätzen und dem konsequenten Streben nach Optimierung haben Handwerksbetriebe schon immer zum wirtschaftlichen Wohlstand beigetragen“, erläutert Rainer Reichhold, Handwerk-BW-Präsident und Vorsitzender des Vereins Technologietransfer Handwerk. „Deshalb freuen wir uns sehr, auch beim Seifriz 2024 wegweisende Produkte, Verfahren und Dienstleistungen auszeichnen zu können, die aus der inspirierenden Zusammenarbeit von Handwerk und Wissenschaft entstanden sind", so der Handwerkschef.

Die fünf Kriterien des Innovationspreises: Handwerksbetrieb

Transfer zwischen Handwerk und Wissenschaft

Beispielhaftigkeit

Neuheit

Wirtschaftlicher Nutzen

Hintergrund: Der "Seifriz" auf einen Blick

Die Auszeichnung „der Seifriz“ wird seit mehr als 30 Jahren als Wettbewerb für Wissenstransfer unter der Federführung von Handwerk BW durch den Verein Technologietransfer Handwerk e.V. und in Zusammenarbeit mit handwerk magazin veranstaltet. Partner des Preises sind die Holzmann Medien Gruppe, die Signal Iduna Gruppe für Versicherungen und Finanzen, die IKK classic und das neuen Branchenevent „Zukunft Handwerk“. Weitere Unterstützer sind der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH), die Steinbeis-Stiftung, das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg sowie Sponsoren aus der Wirtschaft. Der Preis wird ermöglicht durch eine bundesweite Jury und das Engagement einer Vielzahl von Beratern in den Kammern und Fachverbänden. Benannt ist der Preis nach dem baden-württembergischen Politiker Adalbert Seifriz, der die Wirtschaftspolitik des Landes in der Nachkriegszeit wesentlich prägte.