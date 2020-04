12.04.2020

Betriebliche Altersvorsorge Corona: U-Kassen helfen in der Krise

Innenfinanzierung in der Krise - wie Handwerksunternehmer und Mitarbeiter die betriebliche Altersvorsorge per Unterstützungskasse nutzen können. Der Bundesverband pauschaldotierter Unterstützungskassen e.V. (BV-pdUK) erklärt, wie das geht.

von Yvonne Döbler

Unter den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise leiden Handwerksunternehmer besonders. Der Staat hilft mit vielen Krediten, Steuerstundungen und Kurzarbeitergeld. Eine Übersicht finden Sie hier: handwerk-magazin.de/corona. Wer dennoch in der Kreditklemme sitzt oder mit verschärften Kreditkonditionen kämpft, kann sich mithilfe seiner betrieblichen Altersvorsorge (bAV) von innen heraus selbst finanzieren. Das gilt aber nur, wenn die bAV als pauschaldotierte Unterstützungskasse organisiert ist.

Die Mitarbeiter schützen und ans Unternehmen binden

Entlassungen und Gehaltskürzungen sind für Handwerksunternehmer meist das letzte Mittel, das sie zum Schutz ihres Betriebes einsetzen wollen - denn die persönliche Bindung an die Mitarbeiter ist meist hoch und ihr Schutz den Unternehmern wichtig. "Um ein Unternehmen zu retten, sollten vorher andere, nachhaltigere Sanierungswege gegangen werden“, findet auch Manfred Baier, Vorstandsvorsitzender des BV-pdUK. Und er hat einen Rat: Um Arbeitsplätze zu retten, kann die Belegschaft über Gehaltsumwandlungen Geld für ihre eigene betriebliche Altersvorsorge in die pauschaldotierte Unterstützungskasse einbringen. Der Unternehmer kann dieses Geld als Darlehen von der Unterstützungskasse zurückerhalten. Dem Betrieb wird so notwendige Liquidität zum Arbeitsplatzerhalt zur Verfügung gestellt und die Arbeitnehmer bauen nicht nur eine gute Altersvorsorge auf sondern unterstützen auch noch ihren Betrieb bei der Bewältigung der Corona-Krise. Die U-Kasse ist somit ein guter Anreiz für Mitarbeiter, mit ihrem durch den Pensionssicherungsverein aG (PSV) abgesicherten Beitrag zum Überleben ihres Betriebes in der Corona-Krise beizutragen. Aber Achtung: Der Betrieb haftet für dieses Darlehen (siehe auch: Nachteile, weiter unten in diesem Beitrag).

So funktionieren pauschaldotierte Unterstützungskassen

Seit rund 150 Jahren sind pauschaldotierte Unterstützungskassen ein funktionierendes Instrument der betrieblichen Altersvorsorge (bAV) - sie werden als fünfter Durchführungsweg der bAV bezeichnet. Ihr Wesen ist die Anlage der Altersvorsorgebeträge vornehmlich im Unternehmen des Arbeitgebers. Dabei gründet eine Firma entweder selbst eine Kasse oder schließt sich einer Gruppenkasse an, die mehrere Unternehmen betreut. Meist haben die Kassen die Rechtsform eines eingetragenen Vereins - das spart Steuern. Dort zahlen Arbeitgeber und Arbeitnehmer dann einen Teil der Gehälter ein, für die bis zu einer bestimmten Höhe keine Sozialabgaben fällig werden. Zudem sind die Beiträge in unbegrenzter Höhe steuerfrei. Das Geld soll sich in der Kasse dann durch Anlage am Kapitalmarkt vermehren und später die Zusatzrenten für die Mitarbeiter finanzieren. Die Rentenzusagen sind durch den Pensionssicherungsverein der Deutschen Wirtschaft abgesichert.

Vorteile der U-Kasse für Arbeitgeber- und nehmer

Für den Arbeitgeber:

Weniger Sozialabgaben - der Arbeitgeber spart Sozialabgaben auf den Mitarbeiterbeitrag. Sein eigener Beitrag ist in unbegrenzter Höhe von Sozialabgaben befreit.

- der Arbeitgeber spart Sozialabgaben auf den Mitarbeiterbeitrag. Sein eigener Beitrag ist in unbegrenzter Höhe von Sozialabgaben befreit. Steuerersparnisse - steuerlich sind die eigenen Beiträge der Unterstützungskasse und die Verwaltungskosten als Betriebsausgaben absetzbar.

steuerlich sind die eigenen Beiträge der Unterstützungskasse und die Verwaltungskosten als Betriebsausgaben absetzbar. Bessere Bilanzkennzahlen - die U-Kasse erscheint nicht in der Unternehmensbilanz, denn es müssen, anders als bei anderen bAV-Verträgen, keine Rücklagen gebildet werden. So erhöht sich die Eigenkapitalquote.

die U-Kasse erscheint nicht in der Unternehmensbilanz, denn es müssen, anders als bei anderen bAV-Verträgen, keine Rücklagen gebildet werden. So erhöht sich die Eigenkapitalquote. Wenig Aufwand - da externe Versorger die Verwaltung übernehmen.

- da externe Versorger die Verwaltung übernehmen. Mitarbeiterbindung

Für den Arbeitnehmer:

Die Beitragshöhe ist frei wählbar. .

ist frei wählbar. . Steuerersparnis, wenn die Einzahlung per Entgeldumwandlung erfolgt. Die Beiträge sind in unbegrenzter Höhe steuerfrei und bis zu einer gewissen Höhe sozialabgabefrei. Bei Auszahlung müssen sie versteuert werden, allerdings meist zu einem niedrigeren Satz.

wenn die Einzahlung per Entgeldumwandlung erfolgt. Die Beiträge sind in unbegrenzter Höhe steuerfrei und bis zu einer gewissen Höhe sozialabgabefrei. Bei Auszahlung müssen sie versteuert werden, allerdings meist zu einem niedrigeren Satz. Sicher: Wird der Betrieb insolvent, sind die bAV-Renten durch den Pensions-Sicherungs-Verein (PSGaV) geschützt.

Nachteile der U-Kasse für den Arbeitgeber und -nehmer

Arbeitgeber:

Steuern: Die Unterstützkasse ist nur dann von der Körperschaftssteuer befreit, wenn sie als Stiftung oder eingetragener Verein besteht. Deshalb die bAV nicht durch eine Versicherung abwickeln.

Die Unterstützkasse ist nur dann von der Körperschaftssteuer befreit, wenn sie als Stiftung oder eingetragener Verein besteht. Deshalb die bAV nicht durch eine Versicherung abwickeln. Beiträge: Die Arbeitgeberbeiträge müssen über die gesamte Laufzeit gleichbleibend oder steigend sein.

Die Arbeitgeberbeiträge müssen über die gesamte Laufzeit gleichbleibend oder steigend sein. Haftung: Lässt sich ein Betrieb die U-Kasse als Darlehen auszahlen, etwa um in einer Krise die Innenfinanzierung zu stärken, ist der Unternehmer für das Darlehen in der Haftung. Die bAV ist nur für die Mitarbeiter gesichert.

Arbeitnehmer: