Texte erzeugen, ohne selbst zu schreiben. Codes erstellen, ohne selbst zu programmieren. Kommunizieren ohne echten Gesprächspartner. All das und vieles mehr bietet die künstliche Intelligenz ChatGPT. Doch unterstützt sie Unternehmer auch bei der Mitarbeitergewinnung? Die Antwort darauf gibt es in diesem Workers Cast.

Von Jörg Mosler

Kann künstliche Intelligenz die Mitarbeitergewinnung ankurbeln? Das fragt sich Jörg Mosler in der Podcast-Folge. – © Guido Rehme

Die künstliche Intelligenz ChatGPT ist aktuell in aller Munde. Es handelt sich um eine Anwendung, die selbständig Texte formulieren und Antworten auf Fragen geben kann. Auch Texte in Programmiersprache kann das Tool umwandeln sowie in andere Sprachen übersetzen. Bei so vielen Anwendungsmöglichkeiten dieser künstlichen Intelligenz stellt sich vielen die Frage, wie sie selbst davon profitieren können.

KI für die Mitarbeitergewinnung

Auch für Handwerksunternehmer kann das neue Angebot nützlich sein. Doch ist es auch ein Tool, das bei der Mitarbeitergewinnung eingesetzt werden kann? Und wenn, wie hilfreich ist es dabei wirklich? Dazu habe ich einen kleinen Praxistest gemacht. Die Ergebnisse dazu verrate ich in diesem Workers Cast.

