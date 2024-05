Auto-Abo: Start-up "Electric Runner" bietet erfolgreich Tesla-Modelle an

Electric Runner aus Bietigheim schickt angesagte Tesla-Modelle in die Fuhrparks. Das Abo ­beinhaltet: alles außer Strom.

Tesla Model 3 fahren: Laut Electric-Runner-Website werden dafür mindestens 839 Euro brutto pro Monat fällig. - © Electric Runner

Der Umstieg ins E-Auto-Zeitalter kann anstrengend sein: Wem als Fuhrparkchef die steigenden Zinsen, die wegfallende Förderung und die hohen Leasingraten aktuell zu schaffen machen, der dürfte sich nach Alterna­tiven umschauen und sich möglicher­weise vom Rundum-sorglos-Ansatz eines Auto-Abos überzeugen lassen.

Alles außer Strom – dieses Versprechen des Start-ups Electric Runner, das sich als Deutschlands großer Tesla-Abo-Anbieter bezeichnet, hat auch die Lichtwerbe-Profis von Maas + Roos Sig­nage aus Hilpoltstein überzeugt. „Mit dem Auto-Abo sind wir nicht so lange gebunden“, erzählt Jannik Fruth. Zudem sei es das „beste Gesamtpaket am Markt“, so der Einkäufer.

Sieben Tesla-Modelle von Electric Runner befinden sich derzeit in der rund 20 Fahrzeuge großen Flotte der Franken. Die größten Vorteile der sogenannten Love Brand aus Austin? Fruth denkt kurz nach: „Die Reichweite und das Ladenetz.“

Zur Wahl im Abo stehen: das ­Model 3 und Y in der Standard- und Long-Range sowie in der Performance-Variante. Bei Maas + Roos ­Signage sind es aktuell sechs Model 3 und ein Model Y. Daneben zählen Vollkaskoversicherung, Service und Wartung, Reifenverschleiß, Räderwechsel und -einlagerung, GEZ-Gebühren sowie Support zu den Grundbau­steinen. Optional kann man noch unter anderem eine Anhängerkupplung oder eine Mobilitätsgarantie ordern.

Die Marke Tesla zieht

Wie Maas + Roos Sig­nage entscheiden sich laut Electric Runner immer mehr Gewerbetreibende fürs Tesla-Abo. 90 Prozent seiner gut 1.000 Kunden zählt COO Philipp Kinnemann zum B2B-Segment, in dem er keine Zurückhaltung bei der E-Mobilität feststellt. Tesla sei eben eine beliebte E-Auto-Marke. „Wir erhalten wöchentlich neue Buchungen und auch unsere Bestandskunden im Gewerbebereich treten konstant mit weiteren Fahrzeug­bestellungen an uns heran“, berichtet er.

Doch welche Abo-Vorteile überzeugen B2B-Kunden sofort? Kinnemann nennt drei Punkte: die schnelle Verfügbarkeit, die attraktiven Refurbished Fahr­zeuge und die hohe Flexibilität. Rasche Verfügbarkeit, in der heutigen Zeit? „Bei Kunden, die schnell die benötigten Unterlagen zur Verifizierung liefern, können wir das Fahrzeug bei einer Abholung bereits nach drei bis fünf Tagen zur Verfügung stellen“, sagt er. „Bei einer Lieferung kann es bis zu 14 Tagen dauern.“ Da viele Gewerbekunden ohnehin mehrere Wochen oder Monate im Voraus planen würden, könne man den vereinbarten Abhol- oder Liefer­termin problemlos einhalten, so der COO ganz entspannt.