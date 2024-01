Nutzen statt besitzen, ist heute vermehrt die Devise, wenn es um die Anschaffung eines Kfz geht geht. Die Finanzierer bieten ein sogenanntes "Auto-Abo" - eine Komplettmiete inklusive Versicherungsschutz. Wer sich für ein Auto-Abo entscheidet, sollte sich die versicherten Leistungen genau anschauen. Oft liegen sie unter dem Marktstandard. Extra-Schutz ist nötig. Welchen es gibt und was er kostet.

Von Uwe Schmidt-Kasparek

Die große Falle der Versicherungsleistungen beim Auto-Abo ist die Selbstbeteiligung. Das hat die R+V Versicherung herausgefunden. „Bei der Kaskoversicherung besteht häufig nur ein Basisschutz mit hoher Selbstbeteiligung“, sagt Christian Hartrampf, Kfz-Experte bei der R+V Versicherung.

Trend: Auto-Abo ist neuer Name für All-Inclusive-Leasing

Bei der neuen Finanzierungsform Auto-Abo sind alle Kosten, wie Versicherungsbeiträge, Reifenwechsel, Zulassung, Steuern sowie Wartung und Reparaturen in die monatliche Rate inkludiert. Auto-Abo ist somit ein neuer Name für All-inclusiv-Leasing. Laut CAR Center for Automotive Research soll es 2023 schon 100.000 Auto-Abos in Deutschland gegeben haben. CAR aus Duisburg ist ein privatwirtschaftliches Forschungsinstitut mit Fokus auf Fragen der Mobilität. Bereits 2030 soll die Millionen-Schwelle bei den Auto-Abo-Verträgen überschritten werden, prognostizieren die Analysten von CAR.

Selbstbeteiligung: unerkannte Kostenfalle

Am Markt gilt für den regulären Vollkaskoschutz meist eine Selbstbeteiligung (SB) von 300 Euro. Das Problem beim Auto-Abo: grob fahrlässige Fahrfehler sind bei diesem Basisschutz nicht mitversichern. Die Anbieter können dann je nach Schwere des Verschuldens Abzüge bei ihren Leistungen vornehmen. Das erhöht die Selbstbeteiligung enorm und ist eine echte Falle der Auto-Abos. Die R+V-Versicherung bietet für diese Fälle nun den Zusatzschutz „AboComplete“ an. Er soll die „häufigen“ Lücken der Abo-Versicherungs-Policen schließen.

Ergänzungsschutz notwendig

Über den Kasko-Ergänzungsschutz der R+V erhält der Kunde eine Absicherung für die Selbstbeteiligung von bis zu 1.000 Euro. „Tritt an dem von Ihnen gemieteten Pkw ein Schaden ein, erstatten wir die hierfür mit Ihnen vereinbarte Selbstbeteiligung. Voraussetzung ist, dass der Schaden von der Kaskoversicherung des Vermieters erstattet wurde und dieser Ihnen gegenüber eine Selbstbeteiligung geltend macht“, heißt es in den Bedingungen.

Schutz bei grober Fahrlässigkeit

Viel wichtiger noch: Über AboComplete gleicht die R+V eine mögliche Kürzung der Entschädigung wegen „grober Fahrlässigkeit“ bis zum Neupreis aus. Ausnahme: Das Fahrzeug wurde „grob fahrlässig“ entwendet oder der Schaden entstand „infolge des Genusses alkoholischer Getränke oder anderer berauschender Mittel“. Zudem stellt die Zusatzpolice den Abo-Nutzer so, als ob er regulär seinen Schadenfreiheitsrabatt erhalten habe. Der entfällt nämlich beim Auto-Abo. Optional kann der Kunde noch eine Fahrerschutz-Versicherung abschließen. Sie ist wichtig, da auch sie eine gefährliche Versicherungslücke schließt: den selbstverschuldeten Personenschaden. Ihn sollten Auto-Mieter oder Besitzer grundsätzlich absichern. Ohne den Fahrerschutz kostet AboComplete jährlich rund 35 Euro.

Wichtig: Versicherungsbedingungen lesen

Leider müssen die Auto-Abo-Nutzer selbst die Versicherungsbedingungen ihres Anbieters lesen, um zu entscheiden, ob der R+V Zusatzschutz sinnvoll ist. Achten Sie besonders auf einschränkende Formulierungen bei den Leistungen. Hinsichtlich der konkreten Versicherungsleistungen „müsse man sich an die Anbieter wenden“, teilte die R+V mit. Ob die Kunden dann wirklich die notwendige Information bekommen, ist zweifelhaft. Vielfach dürften sie auf die Versicherungsbedingungen verwiesen werden. Wer das Versicherungs-Chinesisch unverständlich findet, kann sich Hilfe bei einem Vermittler oder Versicherungsmakler suchen.

Ein anderer Anbieter für den Versicherungsschutz bei einem Auto-Abo ist die HUK-Coburg-Gruppe. Sie arbeitet mit der Autowelt GmbH zusammen und bietet den regulären Schutz aber keinen Zusatzschutz an. Auf Rückfrage erläuterte sie, dass ihre Policen die gleichen Leistungen enthalten wie der herkömmliche Classic-Tarif: Dort wird auf den Einwand der groben Fahrlässigkeit verzichtet. Das ist ein großer Vorteil für Versicherte - und damit in diesem Punkt das bessere Angebot im Vergleich zur R+V. Seit 2024 liegt für Auto-Abo-Kunden der HUK-Coburg die Selbstbeteiligung in der Vollkasko bei 1.000 Euro. Hier bietet das Zusatzangebot der R+V einen guten zusätzliche Schutz.

Flottenverträge: Meist die bessere Wahl

Ob Auto-Abo oder Leasing, gleichgültig wie Handwerker ihre Fahrzeuge finanzieren: Besser ist es, den Versicherungsschutz von der Finanzierung zu trennen und ihn selbst zu steuern. Bei drei und mehr Firmenwagen lohnt es sich, die Fahrzeuge über eine Flottenpolice abzusichern. Vielfach können alle Fahrzeuge des Unternehmers einbezogen werden.

Ein häufiger Fehler im Handwerk: Die Fahrzeuge sind einzeln versichert - und das auch noch oft bei verschiedenen Kfz-Versicherer mit unterschiedlichem Schutz. Das ist enorm aufwendig in der Administration, bringt Unsicherheit über die versicherten Leistungen und ist teuer.

Die Flottenpolice aus einer Hand ist die bessere Wahl: Sie senkt die Kosten meist erheblich und minimiert den Verwaltungsaufwand - auch im Falle eines Unfalls oder bei der Neuanschaffung von Fahrzeugen. Denn beim Flottentarif kommen alle Fahrzeuge aus dem Fuhrpark in einen „Versicherungs-Topf“, der individuell für das einzelne Unternehmen existiert. Die Kfz-Haftpflichtversicherung für Fremdschäden decken alle Policen ab. Gut ist es, wenn Unternehmer zusätzlich Kasko-, Fahrer- oder Pannenschutz abschließen. Den Flottenrahmenvertrag können Unternehmer meist individuell für ihr Unternehmen anpassen, beispielsweise indem sie die sofortige Deckung bei Zulassung neuer Fahrzeuge ohne Unterrichtung des Versicherers einschließen.

Vorteile beim Kleinflottentarif

Für kleine Fuhrparks ab drei Motorfahrzeugen können Unternehmer einen Kleinflottentarif abschließen. Auch bei diesen Policen bieten die Versicherer meist einen einheitlichen Beitragssatz für alle Firmenautos an. Tipp: Wer flexibel bleiben möchte, kann den Schadenfreiheitsrabatt für jedes Fahrzeug im Hintergrund fortführen lassen. Dann ist die Rückkehr in Einzelverträge unkompliziert und ohne Nachteile

Nachteile beim Kleinflottentarif

Ein kleiner Wermutstropfen bei der Flottenpolice: Die Schadenquote bestimmt künftig die Höhe der Prämie. Oder anders gesagt: Je weniger Schäden, desto geringer fällt die Gesamtprämie aus.

Die Schadenquote errechnen die Versicherer sich aus dem Schadenaufwand der Vergangenheit – meist der letzten drei Jahre. Lieblingskunden der Assekuranz sind entsprechend Unternehmen mit einer „Schaden-Null“. Wer wenige Unfälle hatte, kann einen ordentlichen Nachlass auf die Prämie aushandeln. Oft ist es sinnvoll, wenn Handwerker den Bonus h in höhere Leistungen investieren. Wer nicht selbst eine Autowerkstatt betreibt, kann mit einer Eigenschadendeckung oder dem Schutz für Betriebs-, Brems- und Bruchschäden eine gute Absicherung erreichen.