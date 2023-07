Social Media-Kanäle bieten eine super Plattform, um Unternehmen bekannt zu machen. Doch der Firmenauftritt muss regelmäßig befüllt werden, um Klicks zu generieren und Follower zu bekommen. Wem Ideen fehlen, der bekommt in diesem Workers Cast Anregungen.

Von Jörg Mosler

Jörg Mosler betont: "Es ist wichtig, den Social-Media-Account des Unternehmens regelmäßig mit neuen Posts zu füttern." - © Guido Rehme

Was soll ich denn auf Social Media posten? Das fragen sich Unternehmer und Social Media-Beauftragte in Handwerksbetrieben immer wieder einmal. Denn nicht immer passieren im Alltag spannende Sachen. Oder zumindest scheint es so. Doch trotzdem ist es wichtig, den Account des Unternehmens regelmäßig mit neuen Posts zu füttern.

5 Tipps, um Interesse zu wecken

Für all diejenigen, die hin und wieder mal ideenlos sind, wie sie sich als Arbeitgeber und Ausbilder in Szene setzen können, ist diese Podcast-Folge gemacht. Sie bekommen fünf Social Media-Posting-Ideen, um sich und das Unternehmen für neue Mitarbeiter und Azubis interessant zu machen.

