Für Social-Media-Profis ist die Sommerzeit der schwierigste Zeitraum des Jahres: Im Gegensatz zum Winter legen viele User und Follower auch gerne mal ihr Smartphone zur Seite. Wie Handwerksbetriebe in dieser Zeit in den sozialen Medien agieren sollten, erklärt Felix Schröder (@gipserfelix) in der 52. Folge seines Podcasts "Social Handwerk".

Von Felix Schröder (@gipserfelix)

Die Saure-Gurken-Zeit im Sommer kann laut Felix Schröder (@gipserfelix) genutzt werden, um in den sozialen Medien aufzuholen. - © Willi Schröder GmbH

Sommer, Sonne, Strand und Social Media. Passt das? "Irgendwie nicht" – denken sich viele. Und sehr wahrscheinlich verbringen wir insgesamt viel weniger Zeit in den einschlägigen Social-Media-Plattformen als beispielsweise im Winter. Aber: Sollten wir deshalb nichts mehr posten?

Funkstille ist der falsche Weg

Ich persönlich kann bestätigen, dass auch meine Community im Sommer etwas ruhiger ist als im Winter. Zunächst dachte ich ebenfalls, es bringe nicht viel, etwas zu posten. Aber das ist ein Trugschluss – Funkstille ist definitiv der falsche Weg.

Die Sommerzeit zum Aufholen nutzen

Da auch viele große Creator im Sommer weniger posten als sonst, können wir die Sommerzeit nutzen, um uns bei den Plattformen sozusagen beliebt zu machen. Ganz einfach indem wir trotz der Saure-Gurken-Zeit viel posten. Denn jeder weiß: Die Plattformen lieben es, wenn viel Content kreiert wird – und belohnen das auch entsprechend mit Aufmerksamkeit.

Viel Spaß mit der aktuellen Folge meines Podcasts „Social Handwerk“ und der Umsetzung meiner Tipps ! Alle Folgen des Pocasts findet ihr gesammelt auf der Themenseite „Social Handwerk“ – der Podcast von Felix Schröder (@gipserfelix).