Die Entwicklung in der Baubranche ist laut Kolumnist Andreas Scheibe, VOB-Trainer, seit einer ganzen Weile schon sehr bedenklich: Schlechte Planungen, Bauverzögerungen, fehlende Entscheidungen, Chaos an allen Ecken und Enden sowie Streitigkeiten und Mehrkosten in Millionenhöhe. Mit kreativen Klauseln in Bauverträgen versuchten Bauherren zunehmend das Risiko einer mangelhaften Planung – als Folge der eigenen Inkompetenz – auf Handwerker abzuwälzen. Genauer gesagt gehe es um Klauseln in Bauverträgen, die vor Dreistigkeit, aber auch Ahnungslosigkeit geradezu strotzen. In dieser Folge von „Professioneller Bauablauf“ verrät er mehr zur Rechtslage bei Vertragsklauseln.

Von Andreas Scheibe

„Kenne deine Rechte!“, lautet der eindringliche Appell von Kolumnist Andreas Scheibe. In der 28. Folge von „Professioneller Bauablauf“ warnt er vor heimtückischen Vertragsklauseln. - © Jenny Sturm – stock.adobe.com

Es ist schon der Wahnsinn, was ich manchmal so zu lesen bekomme: „Gegen die vereinbarte Vergütung übernimmt der Auftragnehmer alle Leistungen, die erforderlich sind, um das Werk vollständig zu erbringen, selbst wenn sie in den Vertragsunterlagen nicht erwähnt sind.“ Oder anders gesagt: Du, lieber Handwerker, bist die eierlegende Wollmilchsau, die alles für den festen Betrag X tun muss, was eben kommt. Und zwar auch, wenn wir selbst noch nicht genau wissen, was passieren wird. Und wenn du versagst, gibt’s "Zores"!

Der Auftragnehmer in der Pflicht?

Hier noch ein weiteres Beispiel für die Dreistigkeit eines Bauherren: „Es ist Sache des Auftragnehmers, sich rechtzeitig mit den übrigen, auf der Baustelle beschäftigten Firmen, in technischer und terminlicher Hinsicht abzustimmen. Jegliche Kosten für Änderungen oder Mehrkosten, die durch eine mangelhafte Koordination entstehen, gehen zu Lasten des Auftragnehmers.“ Nur kurz zur Aufklärung: Die Koordination der Gewerke ist Pflicht des Bauherren laut VOB-Verträgen!

Die Power des Kleingedruckten

Jetzt mal ehrlich: Welcher Handwerker, der halbwegs bei Verstand ist, unterzeichnet denn bitte solche Verträge? Ich verstehe ja, wenn es Betriebschefs gibt, die eine möglichst hohe Auslastung schaffen wollen. Aber deswegen solch ein schlecht kalkulierbares Risiko eingehen? Und eigentlich sieht die Realität sogar noch viel schlimmer aus: Die Mehrheit aller Handwerker liest sich das Kleingedruckte ja nicht einmal durch, sondern macht einfach seinen Otto drunter – von wegen „Regeln wir schon irgendwie“.

Keine Angst vor Paragrafen

Genau das ist die Wurzel allen Übels. Einfach ab ins Getümmel, ohne Plan, aber mit jeder Menge Selbstvertrauen. Autsch! Bitte lieber Handwerker: Hirn einschalten! Und wer nicht weiß, wie man mit Vertragsklauseln bzw. unwirksamen Komplettheitsklauseln umgeht, der fragt am besten mich. Überhaupt das ganze Thema VOB schreckt die allermeisten Handwerker ab: „Paragrafen – Uff, kapier ich nicht, traue ich mich nicht!“

Die Werkzeuge der VOB

Ich sage es gern immer wieder: Man muss die VOB nicht auswendig können, man muss sie nicht einmal durchgelesen haben. Es gibt viele handliche Werkzeuge, die uns die VOB an die Hand gibt und mit welchen wir VOB-Projekte professionell, aber vor allem auch profitabel abwickeln können. Erst recht in Zeiten mangelhafter Planungen, ahnungsloser Bauherren und Beginnverschiebungen!

Über Autor Andreas Scheibe:

© Continu-ING GmbH

Andreas Scheibe hat selbst als Planer und Projektleiter in großen Firmen gearbeitet, später den väterlichen Handwerksbetrieb übernommen und umgekrempelt. Seine Erfahrung bezahlte er laut eigener Aussage mit viel „Schweiß und Blut“, aber auch viel Geld. Es entstand die Idee zum „professionellen Bauablauf“!

Mit der Continu-ING GmbH (lücken-im-lv.de) verfolgt er heute als Coach und Mentor eine Mission: Das Handwerk muss wieder für seine Leistung anerkannt und entsprechend vergütet werden. Schluss mit dem „Sozialhandwerker“, der sich nicht zu wehren weiß und auf Kosten sitzen bleibt. Vom Handwerker als Getriebener zum aktiven Projekttreiber. Wichtige Fragen sollen endlich geklärt werden: Was sind meine Rechte, was meine Pflichten? Wie sieht es mit den Pflichten anderer aus? Was kann und muss ich fordern, um störungsfrei arbeiten zu können? Wie gelingt der Sprung vom letzten, missachteten Glied im Bauablauf zu einer Position auf Augenhöhe mit Fachplaner und Auftraggeber? Andreas Scheibe möchte neue Sichtfelder für Handwerker eröffnen.